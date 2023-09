Nice: Avenue Jean Médecin non piace. Un sondaggio la boccia (Foto)

Stando ad un sondaggio condotto dal giornale on line in lingua francese Nice-Presse, il 71% degli intervistati “boccia” avenue Jean Médecin e un altro 24% dà un giudizio tutto sommato non positivo. Il risultato è clamoroso in una città dove le opinioni difficilmente sono “tranchants”: al 95% degli intervistati la strada centrale di Nizza, la via dei negozi, l’arteria pedonale che conduce da Place Massena al mercato di Liberation non piace.

La via è una delle più affollate dai turisti: grandi magazzini e insegne prestigiose sono localizzate lungo il corso che è chiuso al traffico veicolare fatta eccezione per il tram della Ligne 1 che lo percorre in tutta la sua lunghezza.

Le ragioni: alberi insufficienti, poche panchine e scarsa sicurezza, troppi negozi che commercializzano marchi non prestigiosi, presenza di accattonaggio con situazioni anche peggiori nelle immediate vicinanze, alla stazione ferroviaria, alle spalle di Nicétoile e lungo Rue d’Angleterre.

Poi le biciclette e i monopattini che la percorrono facendo lo slalom tra le persone od occupando i tracciati del tram, nonostante il divieto.

La polizia è presente, ma non può essere dappertutto e le tante videocamere servono al massino a testimoniare il disagio.

Un intervistato ha parlato di “via dei miracoli”, anche se la situazione non è poi così drammatica come alcuni la descrivono.

Certo non vi sono ristoranti di prestigio e questa è una pecca, sostituiti da altri esercizi che somministrano cibi a basso costo, ma il gran numero di turisti questo richiede e questo viene loro messo a disposizione.

In Avenue Jean Médecin si consuma una rottura tra nizzardi e turisti: i primi si pronunciano in modo avverso nei sondaggi, i secondi frequentano l’arteria, entrano ed escono dai negozi e fanno acquisti senza porsi grossi problemi.

In ogni caso è la strada che più è nel cuore dei nizzardi per via della Basilica di Notre Dame che troneggia proprio a lato di Rue d’Italie, una delle strade con il dito puntato.