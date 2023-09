Venerdì al Grimaldi Forum i lavori del Forum "Monaco per l'occupazione"

Venerdì prossimo 15 settembre alle 8.30 nel salone Indigo del Grimaldi Forum di Monte-Carlo, alla presenza del Ministro di Stato Pierre DARTOUT, e del Consigliere del Governo e Ministro degli affari sociali e della sanità Christophe ROBINO, sarà inaugurato il Forum "Monaco per l'occupazione".

"Monaco per l'occupazione" è un'occasione da non perdere per le persone in cerca di opportunità professionali per incontrare, durante la giornata, i rappresentanti dei principali settori di attività del Principato.