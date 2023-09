La Festa del cortometraggio…torna a marzo: in Costa Azzurra Nizza e Cannes apriranno le loro sale

Torna la “La Fête du court métrage”, un appuntamento con un segmento della cinematografia che contraddistingue da tempo la primavera.

Una grande festa gratuita aperta a tutti che offre, gratuitamente, proiezioni, animazioni e incontri in Francia e una cinquantina di Paesi nel mondo.

L’ottava edizione de La Fête du court métrage si svolgerà da mercoledì 20 a martedì 26 marzo 2024 coinvolgendo un elevato numero di sale di proiezione in Francia e in molti altri Paesi al mondo.

Avventura, brividi, emozioni, ce ne sarà per tutti i gusti in un susseguirsi di proiezioni, animazioni, incontri che si alterneranno fra cinema, mediateche, scuole, luoghi culturali...

Come ogni anno, La Festa del Cortometraggio metterà gratuitamente a disposizione una vasta scelta di film, per tutte le età e tutti i gusti, per esplorare il meglio del campo per una settimana.

La programmazione sarà svelata a fine dicembre, ora quello che conta é…segnarsi la data sul calendario.