La città di Mentone ha reso omaggio agli "harkis" che combatterono la guerra di Algeria

Come ogni anno dal 2003 in Place des Victoires a Mentone si è svolta ieri, lunedì 25 settembre, la commemorazione in omaggio agli Harkis e agli altri membri delle formazioni ausiliarie che, insieme all'esercito francese, combatterono durante la guerra d'Algeria dal 1954 al 1962.

"Voluta dal presidente della Repubblica Jacques Chirac, questa giornata del 25 settembre è un momento di contemplazione e di memoria per tutti coloro che hanno lottato per i valori francesi e che hanno dato la vita per essi", ha detto il sindaco Yves Juhel.

Un messaggio della Segreteria di Stato al Ministro delle Forze Armate, con delega ai Veterani e alla Memoria, è stato letto dalla deputata Patrice Novelli: “La storia tormentata degli Harkis è anche la storia della Francia e nessuno può negare che la loro memoria è e deve far parte a pieno titolo di quella della nostra Nazione. È stata un’ingiustizia troppo grande negare loro il diritto alla storia".

Ai piedi della stele sono state deposte quattro corone, tra cui quella della Città da parte del sindaco.

Il canto degli africani e l'inno nazionale hanno scandito la cerimonia che si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari, delle associazioni patriottiche, degli sbandieratori e della popolazione mentonese.