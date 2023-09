Alla presenza della Principessa Caroline consegnati i diplomi ad infermieri e assistenti del Principato

La Madrina dell'Istituto di Formazione in Infermieristica, S.A.R. la Principessa di Hannover, ha onorato con la sua presenza, come ogni anno, la cerimonia di consegna dei diplomi e delle insegne delle promozioni di infermieri e assistenti curanti, che si è svolta all'Anfiteatro Lou Clapas.

Erano presenti Christophe Robino, Consigliere di Governo-Ministro degli Affari Sociali e della Salute, Marie-Noëlle Gibelli-Poulain, Consigliere Nazionale rappresentante la Presidente del Consiglio Nazionale, madame Boccone-Pagès, e Benoîte Rousseau de Sevelinges, Direttrice del CHPG.

Nel suo discorso, la Direttrice dell'Istituto, Josette Piazza-Cadiou, ha elogiato gli studenti per il loro lavoro rigoroso lungo tutto il percorso fatto: 3 anni per gli infermieri, 1 anno per gli assistenti.