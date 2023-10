Al Palais de la Méditerranée di Nizza una giornata informativa per assistenti di persone bisognose

In occasione della Giornata Nazionale degli Assistenti, il Centro Comunale di Azione Sociale di Nizza organizza una mattinata informativa venerdì 6 ottobre 2013 al Palais de la Méditerranée.

Gli assistenti rappresentano dagli 8 alle 11 milioni di persone in Francia, di cui il 58% esercita un'attività professionale. Essi sostengono un malato in perdita di autonomia o in situazione di disabilità nell'insieme dei compiti della vita quotidiana. Il loro impegno è totale.