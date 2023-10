Le vostre fotografie “targate 06” (Foto)

Dal 24 maggio al 9 settembre 2023 Montecarlonews ha pubblicato, ogni giorno, almeno una fotografia “targata 06” inviataci dai nostri lettori.



Sono state pubblicate decine di istantanee che hanno contribuito a far conoscere qualche particolare della Costa Azzurra e delle Alpi Marittime: momenti curiosi, situazioni particolari, paesaggi o semplici attimi che l’obiettivo ha colto nella loro genuinità.



Fotografie che raccontano il ritorno alla normalità, oltre a momenti della vita delle persone, i loro atteggiamenti, le loro intimità.



Sono foto che costituiscono una vera antologia della primavera e dell’estate 2023: documenti che aiutano a comprendere ed anche che rappresentano la “cronaca vera” di un’estate che ha fatto registrare forti presenze e il ritorno alla normalità.



Ringraziamo, innanzi tutto, quanti hanno accolto il nostro invito ed hanno partecipato al contest.



Si è saldato ancora di più un legame tra giornale e lettori. L’invito è poi quello di continuare a spedirci le vostre fotografie, perché Montecarlonews continuerà a pubblicarle.



Tutte le foto che abbiamo pubblicato meritano di essere citate, ma, trattandosi di un contest, la redazione ne ha scelte dodici, ad egual livello, che segnala per la loro originalità.



Sono, in ogni caso, tutte le foto che ci avete inviato che meritano il nostro plauso e il nostro ringraziamento.



Gli autori (in stretto ordine alfabetico) di queste fotografie, che pubblichiamo al fondo di questo articolo, sono:

Silvia Assin: Intimità

Gino Bertone: La super luna

Luisella Cappio: Alternativo alla guida

Rosemma Degioanni: Problemi di parcheggio

Jean Pascal Galeotti: Colpi di colore

Cristina Lamberti: Si alza il vento

Adele Locatelli: Primo soccorso

Luigi Picco: La bisca

Guglielmo Talarico: Pecore in alpeggio

Luciano Tomasi: La benzina del buonumore

Mietta Tondelli: Scultura naturale

Milena Visentini: Il totem