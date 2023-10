Opéra Garnier Monte-Carlo e Fairmont Monte-Carlo insieme per il grande evento "Kids Nite Circus Extravaganza"

Sabato 11 novembre all' Opéra Garnier Monte-Carlo & Fairmont Monte-Carlo grande evento organizzato dal Les enfants de Frankie "Kids Nite Circus Extravaganza". L'appuntamento è dalle 18.30 alle 21,30.

Si possono già riservare i tavoli. Il costo per una tavola rotonda di 10 persone è di 2000 euro, oppure di 200 euro a persona e comprende:

All'Opéra Garnier Monte-Carlo - apertura delle porte 18h e show Show

All'Hôtel Fairmont Monte-Carlo: Meet & Greet e accesso a workshop/workshop, Kids Kocktail - Cena e bevande incluse, 1 numero fortuna per l'Estrazione di una decina di Lot/1 numero fortunato per il draw, Dancefloor Party, Foto ricordo, Gift Pack per i bambini