Monaco, terre d’inspiration: concerto all’Auditorium Rainier III e omaggio a Yakov Kreizberg

Mercoledì 10 giugno alle ore 18.30, presso l’Auditorium Rainier III, si terrà il concerto “Monaco, terre d’inspiration”, preceduto da un omaggio a Yakov Kreizberg in occasione del quindicesimo anniversario della sua scomparsa. L’evento si inserisce come preludio all’Happy Hour Musical previsto nella stessa giornata.

Prima del concerto sarà proiettato il cortometraggio d’animazione Anyone lived in a pretty how town, realizzato da Daniel Kreizberg, figlio del maestro Yakov Kreizberg, già direttore artistico e musicale dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Sostenuto dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco e dalla Fondazione Principessa Grace, il film è una favola ecologica e sociale della durata di otto minuti. La colonna sonora utilizza la registrazione di The Lark Ascending eseguita da Yakov Kreizberg con l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Ispirato a uno dei più celebri poemi di E.E. Cummings e narrato da Jane Goodall, il cortometraggio conduce lo spettatore in una piccola città scandita dal ritmo delle stagioni, dove due anime, “anyone” e “noone”, sviluppano un profondo legame affettivo all’interno di una società in progressiva trasformazione industriale.

Al termine della proiezione, David Lefèvre, Augustin Carles, Andrea Cesari, Alexandre Fougeroux e Katherine Nikitine interpreteranno un programma di musica da camera dedicato a compositori che hanno lasciato un segno nella storia musicale del Principato di Monaco.

Il concerto renderà omaggio a Victor de Sabata, già direttore stabile dell’Orchestra dell’Opera, a Franz Schreker, nato a Monaco nel 1878, e al compositore monegasco Louis Abbiate, già direttore dell’Académie Rainier III. Il programma sarà completato da opere di Jules Massenet e Camille Saint-Saëns, entrambi vicini al Principe Alberto I e protagonisti di frequenti prime esecuzioni delle loro opere sulla scena monegasca.

Al termine del concerto sarà offerto un rinfresco al pubblico.

Informazioni biglietteria

A causa del Gran Premio di Formula 1, la biglietteria dell’Atrium resterà chiusa da lunedì 1° giugno a lunedì 8 giugno compresi.

Prenotazioni e acquisto dei biglietti disponibili al seguente LINK.