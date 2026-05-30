Monaco, Styleto inaugura Kaléido con un concerto al Fort Antoine il 16 luglio 2026

La Direzione degli Affari Culturali del Principato di Monaco lancia Kaléido, la nuova programmazione culturale dedicata ai giovani sotto i 30 anni, con un grande appuntamento musicale in programma il 16 luglio 2026 al Fort Antoine.

Kaléido riunisce gli eventi culturali di riferimento destinati ai giovani della Principauté. Per questa nuova edizione, la Direzione degli Affari Culturali punta i riflettori sulla nuova scena artistica internazionale, proponendo una serie di concerti dal vivo.

Ad aprire il programma estivo sarà Styleto, cantante francese insignita del titolo di Rivelazione femminile alle Victoires de la Musique 2025. Artista venticinquenne originaria di Lione, Styleto unisce pop francese, umorismo e autoironia per raccontare la propria generazione e mettere in discussione gli stereotipi femminili.

Rivelatasi al grande pubblico grazie a YouTube e Instagram, l’artista conta oggi quasi due milioni di fan ed è diventata nota con brani come “Trop Bonnes” e “Dans la moyenne”.

Dopo la pubblicazione dell’album di cover “Carrousel”, Styleto ha iniziato a comporre le proprie canzoni e ha collaborato, tra gli altri, con Louane e Ben Mazué. Nel 2026 raggiunge una nuova tappa della sua carriera con esibizioni all’Olympia e allo Zénith di Parigi, seguite da una tournée che conferma il suo ruolo tra le nuove figure emergenti della pop francese.

Per il concerto del 16 luglio 2026, la biglietteria aprirà il 27 maggio 2026 per i cittadini monegaschi, i residenti e gli studenti scolarizzati nel Principato di età inferiore ai 30 anni. I biglietti saranno disponibili su montecarloticket.com e presso il Théâtre Princesse Grace dalle ore 10.00 alle 13.00, previa presentazione di un documento giustificativo (carta d’identità monegasca, carta di soggiorno o tessera studentesca).

All’ingresso del concerto sarà effettuato un controllo dell’identità dei partecipanti.