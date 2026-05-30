Nino Arial porta a Monaco il suo primo one man show “Pas comme eux” al Grimaldi Forum

Oggi, sabato 30 maggio, alle ore 20.00, la Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco ospiterà “Nino Arial – Pas comme eux”, il primo one man show dell’artista presentato da Juicy Production in accordo con No Joke.

Dopo aver superato i 150 milioni di visualizzazioni complessive sui social network, Nino Arial ha scelto di intraprendere il percorso del palcoscenico, portando dal vivo uno spettacolo che rappresenta una nuova tappa della sua carriera artistica.

L’artista ha maturato esperienza esibendosi come apertura degli spettacoli di Gad Elmaleh e Redouane Bougheraba e presenta ora il suo primo show completo davanti al pubblico.

“Pas comme eux” propone una comicità caratterizzata da uno stile talvolta irriverente ma mai offensivo, arricchita da sketch e da una spiccata capacità di improvvisazione che gli consente di creare un rapporto diretto e particolare con gli spettatori.

Nel corso dello spettacolo, Nino Arial racconta sé stesso, la propria vita e la sua visione del mondo attraverso una serie di sketch originali. Lo show si presenta come un appuntamento all’insegna dell’umorismo, dell’energia e di uno sguardo personale sulla quotidianità.

L’evento si terrà oggi, sabato 30 maggio alle ore 20.00 presso la Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco.

Sono disponibili le ultime disponibilità per assistere a “Nino Arial – Pas comme eux”, uno spettacolo comico che affronta il quotidiano con ritmo, energia e spontaneità.

Prenotazione online QUI.