Nizza, nasce la “brigata notturna”. Giro di vite per chi viaggia sui mezzi pubblici senza pagare (Foto)

Viaggiare sui mezzi pubblici di Nizza senza aver pagato il biglietto o essere muniti di un abbonamento diventa sempre più difficile.

Lignes d’Azur, la società pubblica cui sono affidati i trasporti pubblici della capitale della Costa Azzurra e della Métropole, incrementa di 17 unità lo staff dei controllori che era di 54 addetti.



L’obiettivo che viene raggiunto è quello di “coprire” tutta la fascia oraria durante la quale i mezzi pubblici sono in funzione, senza più buchi orari che consentivano di viaggiare senza pagare e senza correre il rischio di essere sanzionati.

Con la creazione di un terzo turno ora la copertura diviene totale, dalle 5 del mattino alle 2,18 del giorno dopo, quando parte l’ultimo tram.



Non solo lotta all’evasione, che, nelle fasce orarie non coperte, era altissima, ma anche maggior sicurezza nei trasporti: obiettivi importanti, soprattutto per quanti si spostano nelle ore notturne, quando il rischio di incontri spiacevoli è molto più alto del normale.



Le sanzioni che vengono comminate a chi viaggia senza pagare sono essenzialmente tre:

10 euro se l’abbonamento non è stato validato al momento di salire sul mezzo pubblico;

40 euro se il ticket non è stato validato o è stato validato al sopraggiungere dei controllori;

60 euro se si viaggia senza alcun titolo di trasporto.

Le multe salgono di 20 euro se non si paga subito, ma nei trenta giorni successivi e di 40 se si paga successivamente al mese dopo la contestazione.