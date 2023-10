I vantaggi di un montascale rispetto ad altre soluzioni di mobilità

Perdere autonomia e dipendere da qualcuno è quello che più disturba e mette in difficoltà gli anziani o le persone con una disabilità che peggiora nel tempo; soprattutto chi vive in una casa a più piani o in un condominio dove sono previste scale di accesso ad aree comuni, si trova in difficoltà con il passare del tempo e doversi appoggiare ad altri è qualcosa di difficile da accettare. Per fortuna, grazie alla tecnologia, è possibile mettere da parte l’orgoglio e trovare una soluzione in grado di mantenere l’autonomia. Stiamo parlando dell’installazione di un montascale.

Un montascale usato può essere un’ottima idea per chi necessita di prezzi più convenienti ma anche un prodotto nuovo può essere un affare ascoltando i consigli degli esperti e cercando di capire come accedere ai numerosi bonus messi a disposizione dallo Stato.

Quali sono i vantaggi che puoi avere dall’installazione di un montascale

I prezzi dei montascale talvolta scoraggiano gli acquirenti ma devi sapere che ci sono numerosi benefici che si possono ottenere, sia sul piano pratico e di qualità di vita, sia sul piano prettamente psicologico; si tratta di dispositivi progettati per aiutare le persone con mobilità limitata a salire e scendere le scale in modo più sicuro ed efficiente ma quali sono gli effettivi vantaggi che si possono guadagnare?

Mantenimento dell’indipendenza: le persone anziane o con disabilità di rimanere più indipendenti nelle loro attività quotidiane, potendo continuare a utilizzare le scale senza dover fare affidamento su assistenti o familiari.

Maggiore sicurezza: riducono il rischio di cadute e lesioni durante l’uso delle scale, specialmente per le persone con problemi di equilibrio o debolezza muscolare.

Facili da usare: la maggior parte è dotata di comandi intuitivi, rendendo facile l’uso anche per persone anziane o con problemi cognitivi.

Personalizzazione: possono essere progettati e configurati in base alle esigenze specifiche dell’utente e dell’ambiente; possono essere installati su scale dritte o curve e possono essere personalizzati per adattarsi alle dimensioni a disposizione. Possono anche essere installati sia in ambienti interni che esterni, consentendo alle persone di superare le barriere architettoniche in molte situazioni diverse.

Aumento del valore dell’abitazione: può aumentare il valore di una casa, rendendola più attraente per i potenziali acquirenti anziani o disabili; devi anche sapere che può essere più conveniente rispetto a modifiche strutturali più estese per rendere un edificio accessibile, come l’installazione di un ascensore.

Benefici psicologici: può contribuire a migliorare il benessere psicologico delle persone anziane o disabili, poiché permette loro di rimanere attive e indipendenti nella loro casa.

Come risparmiare sull’acquisto di un montascale: i consigli degli esperti

Se desideri risparmiare ma non vuoi rinunciare a tutti i vantaggi precedentemente citati devi sapere che ci sono due strade: puoi appellarti ai bonus dati dalla Legge di Bilancio che permettono di ottenere agevolazioni fiscali importanti, oppure puoi rivolgerti ad aziende specializzate dove poterli acquistare di seconda mano. I montascale usati sono comunque in ottime condizioni e le aziende che li rivendono fanno check e manutenzione così da continuare ad offrire standard elevati di qualità a prezzi più accessibili.