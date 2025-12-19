 / Business

Business | 19 dicembre 2025, 15:02

Monaco Day 2026 a Davos: il Principato al centro del dibattito globale (Video)

Il Principato di Monaco parteciperà al Forum Economico Mondiale 2026 con l’organizzazione del Monaco Day, in programma mercoledì 21 gennaio 2026 presso la Monaco House a Davos, lo spazio ufficiale del Principato in Svizzera.

Forum Economico Mondiale 2026 con l’organizzazione del Monaco Day, in programma mercoledì 21 gennaio 2026 presso la Monaco House a Davos, Svizzera.

Forum Economico Mondiale 2026 con l’organizzazione del Monaco Day, in programma mercoledì 21 gennaio 2026 presso la Monaco House a Davos, Svizzera.

L’evento riunirà leader internazionali, CEO, rappresentanti pubblici e leader di opinione per discutere temi economici e sociali di rilevanza globale attraverso conferenze, tavole rotonde e sessioni di networking. La giornata sarà organizzata sotto il tema “Il potere della neutralità costruttiva”, con l’obiettivo di promuovere dialogo, collaborazione e scambio di esperienze tra istituzioni pubbliche e realtà private a livello mondiale.

Il Monaco Day 2026 conferma l’impegno del Principato nel favorire il dialogo internazionale e nel rafforzare la propria attrattività globale, posizionandosi come punto di riferimento per le discussioni sui principali temi economici e sociali del momento.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:

• Pagina LinkedIn ufficiale, che raccoglie tutte le notizie relative all’evento:

https://www.linkedin.com/company/monaco-day-in-davos/

• Sito ufficiale con tutte le notizie all'evento: Monaco Day di Davos: https://www.monacohousedavos.com/ 

•  Video di presentazione: 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium