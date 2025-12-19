Monaco Day 2026 a Davos: il Principato al centro del dibattito globale (Video)

L’evento riunirà leader internazionali, CEO, rappresentanti pubblici e leader di opinione per discutere temi economici e sociali di rilevanza globale attraverso conferenze, tavole rotonde e sessioni di networking. La giornata sarà organizzata sotto il tema “Il potere della neutralità costruttiva”, con l’obiettivo di promuovere dialogo, collaborazione e scambio di esperienze tra istituzioni pubbliche e realtà private a livello mondiale.

Il Monaco Day 2026 conferma l’impegno del Principato nel favorire il dialogo internazionale e nel rafforzare la propria attrattività globale, posizionandosi come punto di riferimento per le discussioni sui principali temi economici e sociali del momento.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:

• Pagina LinkedIn ufficiale, che raccoglie tutte le notizie relative all’evento:

https://www.linkedin.com/company/monaco-day-in-davos/

• Sito ufficiale con tutte le notizie all'evento: Monaco Day di Davos: https://www.monacohousedavos.com/

• Video di presentazione: