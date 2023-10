A Hôtel de Paris Monte-Carlo fervono i preparativi per il Gran Ballo dei Principi e delle Principesse

Il maestoso evento "Il Gran Ballo dei Principi e delle Principesse" farà splendere la bellezza e la magia a Monaco il primo fine settimana di novembre.

Sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, l'evento si svolgerà il 4 novembre all'Hôtel de Paris Monte-Carlo. L'obiettivo principale di questo grande evento è di creare un'atmosfera principesca, in cui i partecipanti si fondano con l'anima di principi e principesse allontanandosi spensieratamente dalla vita quotidiana per entrare nella fantasie delle favole.

Un'atmosfera suggestiva, sontuosi banchetti e splendide rappresentazioni. Saranno presenti i migliori ballerini, artisti, musicisti, performer in circolazione che attireranno l'attenzione degli ospiti.

Si raccomanda il dress code. Gli invitato dovranno vestirsi come i più nobili e sontuosi dei Signori e signore. Uniformi militari da cerimonia, frac o smoking per i signori e abiti prestigiosi da ballo e diademi per le signore. Tutto impreziosito da accessori principeschi, come deve essere per i personaggi reali.

Delia Grace Noble, cantante d'opera e ambasciatrice dell'UNICEF, è la direttrice artistica di questo appuntamento imperdibile nel Principato che cerca di trasformare in realtà le fantasie artistiche più magiche e le emozioni più profonde, con un team di artisti straordinari e appassionati.

Il Gran Ballo dei Principi e delle Principesse è anche un evento di beneficenza: una parte dei fondi raccolti durante il gala saranno devoluti alla Fondazione Princesse Grace di Monaco.