Cos'è un trasporto a carico completo e come funziona

Tra le varie modalità di trasporto merci c’è quello chiamato “a carico completo”. Detto anche full track, si tratta dell'uso un intero camion per il trasporto delle proprie merci destinate a un unico destinatario. Una questione che non è facile da organizzare, e per questo è molto importante rivolgersi ad autotrasportatori che mettano a disposizione tutta la propria esperienza. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche di questo tipo di trasporto, i vantaggi è in quali occasioni è la scelta più opportuna.

Quando può essere utile il trasporto a carico completo

Non è sempre necessario un trasporto a carico completo , ma in certe circostanze è l’unica possibile soluzione.

Essendo uno spostamento di merci molto complesso, è più che importante rivolgersi ad aziende qualificate. Per organizzarli, infatti, devono essere considerate le dimensioni del carico, la tipologia di merce da trasportare, il tipo di imballaggio, tempi e orari di consegna e, ovviamente, la destinazione.

Ma del resto è comprensibile: parliamo di uno spostamento in cui viene caricato un intero automezzo con la propria merce.

Il full truck load (FTL), ovvero il trasporto di materiale su strada in cui l’autocarro è caricato completamente di tutta la sua portata da un unico mandante, si differenza dal less than a truck (LTL) perché, pur essendo sempre un trasporto di materiale su strada, in questo caso il camion è caricato in modo parziale rispetto alla sua portata massima (e quindi c’è merce anche di altri).

Seppur più costoso, il trasporto a carico completo permette di ridurre notevolmente i tempi perché il camion ha meno tappe da fare, le attese tra uno scarico e l’altro diminuiscono, e il tempo necessario per fissare più volte il materiale è del tutto assente.

In sostanza, il trasporto a carico completo è indicato per chi deve trasportare una grande quantità di merce, ma anche per chi ha bisogno di tempistiche ridotte.

A chi rivolgersi

Una delle aziende italiane più indicate a cui rivolgersi per effettuare un trasporto a pieno carico è Cippà Trasporti. Il motivo è molto semplice: è un’azienda del settore con più di 50 anni di esperienza e assolutamente specializzata nel trasporto su strada (anche internazionale ed eccezionale).

Nella scelta della società che farà questo lavoro per voi, infatti, dovete assicurarvi di diverse cose. In sostanza, si deve trattare di una ditta con cui collaborano professionisti del settore con esperienza e competenza, che sappiano scegliere l’itinerario giusto e che abbiano tutte le carte in regola per richiedere (e anche ottenere) i permessi necessari per questo tipo di trasporto.

Il consiglio è quindi affidarsi a qualcuno che faccia il lavoro con precisione, attenzione e competenza se il vostro obiettivo è la buona riuscita del trasporto a carico completo.

Questo perché la gestione del trasporto full track deve essere gestita al meglio dallo spedizioniere. È importante sapere, tuttavia, che per usufruire di questo servizio occorre che la merce sia indirizzata ad unico destinatario e che sia disponibile al momento del carico presso un unico magazzino.

Consapevoli di tutte le informazioni che vi abbiamo dato, siamo sicuri che sarete in grado di scegliere il giusto spedizioniere per le vostre esigenze.