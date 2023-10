Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Stage Halloween

Fino al 27 ottobre 2023 – Ore 10

Antibéa



P'tit croco

Martedì 31 ottobre 2023 – Ore 20,30

Azurarena Antibes



Exposition "François Ravard jette l'encre" - Musée Peynet

Fino al 5 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Les Casemates de la Création - Olivia Barisano

Fino al 14 Novembre

Exposition "En face du temps"

Entrée Libre

Casemates Bd d'Aguillon, en face de l'espace d'exposition les Arcades.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h



Polymorphie de Jean-Marc SCANREIGH

Artiste en résidence à la villa Fontaine et invité par l’association l’Atelier du Safranier

Fino al 30 dicembre 2023

Atelier du Safranier

Boulevard d'Aguillon



Droles d'engins volants

Fino al 31 dicembre 2023

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



Exposition Yves Zurstrassen

Fino al 7 gennaio 2024

Musée Picasso - Château Grimaldi

Place Mariejol



Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano – su richiesta.



Visita guidata al Street Art – il 27 e 30 ottobre 2023 alle 14.



AURON

ULTRA MONTÉE DU BLAINON, COMPETIZIONE SPORTIVA

Sabato 28 ottobre 2023 dalle 9 alle 14.

Quartier Chastellarès



BEAULIEU

DIVE DELL’IMPERO: LE GRANDI VOCI DI DOMANI - CONCERTO

Giovedì 26 ottobre 2023 dalle 18,30 alle 20.

Il Centro d'Arte Lirico del Mediterraneo e Opera Action propongono un concerto lirico: Le Dive dell'Impero - le grandi voci di domani.

Riscoprite Offenbach, Berlioz e Rossini.

Eglise anglicane St Michael

11 chemin des Myrtes



MOSTRA: DELOS E LE SUE PIETRE – LA COSTRUZIONE DI UNA CITTÀ ANTICA

Fino al 28 gennaio 2024

Scoprire le pietre per capire le persone. Questo è l'obiettivo di questa nuova ambiziosa mostra, che sarà presentata nella "Galerie des Antiques" di Villa Kérylos a partire dal 1° ottobre 2023.

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



CAGNES SUR MER

EXPOSITION ADN – UNE CHAÎNE DE CRÉATEURS

FINO AL 05 NOVEMBRE 2023

Musée du Bijou Contemporain - Espace Solidor

Place du Château - Haut de Cagnes



EXPOSITION SUZY SOLIDOR

FINO AL 6 NOVEMBRE 2023

Château Musée Grimaldi

Haut-de-Cagnes



EXPOSITION LIGNES DU TEMPS

FINO AL 6 NOVEMBRE 2023

Château-musée Grimaldi

Place du Château



HAUT-DE-CAGNES ART EN FÊTE, EXPOSITION

Fino al 31 dicembre 2023

Ouverture le dimanche de 11h à 18h.

Haut-de-Cagnes

Place du Château



CANNES

ANIMATIONS, LECTURE DE CONTES

Giovedì 26 ottobre 2023 ore 10,30

Médiathèque de La Verrerie

9 rue Marco del Ponte



SPECTACLE, L'OMBRE DES CHOSES

Giovedì 26 ottobre e venerdì 27 ottobre 2023 ore 10,30 e 15

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



ATELIER, L'ANIMAL TOTEM

Venerdì 27 ottobre 2023

Horaire

10h30 pour les 5 à 7 ans

14h30 pour les 7 à 13 ans

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



SPECTACLE,SOIS PARFAITE ET T'ES TOI !

Venerdì 27 ottobre 2023 ore 20,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



ANIMATIONS, VISITE COMMENTÉE - SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE

Autour de l'exposition "Soleil, azur et élégance : les Séeberger célèbrent Cannes. Photographie, années 1930"

Venerdì 27 ottobre 2023 ore 15

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONCERT CARITATIF EN SOUTIEN À L’UKRAINE

Au profit du programme de l'hôpital Unbroken (Lviv, Ukraine)

Sabato 28 ottobre 2023 ore 20,30

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



CONCERT MAKE SOME NOISE

Sabato 28 ottobre 2023 ore 18

C'Picaud



EPOSITION, PRISONNIERS EN TERRE D'EXIL

L'Île Sainte-Marguerite au temps de la conquête de l'Algérie, 1841-1884

Fino a domenica 29 ottobre 2023

OCTOBRE : Lun : fermé / Mar - Dim : 10h30 - 13h15 et 14h15 - 16h45

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



SPECTACLE, PAPERCLAY

Compagnie Le Vent des Forges

Domenica 29 ottobre e lunedì 30 ottobre 2023

Le 29 oct : 15h

Le 30 oct : 10h30 et 15h

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



ANIMATIONS, PIÉTONISATION DU BOULEVARD DU MIDI-LOUISE MOREAU

Domenica 29 ottobre 2023 dalle 9 alle 17,30

Boulevard du Midi-Louise Moreau, Cannes (de la section du chemin de la Nadine à la rue de la Verrerie)



ATELIER, L'OURS ET LE CHAMANE

Autour de l'exposition "Chamanes, dialogues avec l’invisible"

Martedì 31 ottobre 2023 ore 10,30

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



SPECTACLE, LES PETITS TOUTS

Cie Blabla Productions

Mercoledì 1 novembre 2023 ore 10,30 e 15

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



EXPOSITION, DANS L'ATELIER DE RÉBECCA DAUTREMER

Fino al 30 novembre 2023

Mar-mer-jeudi-sam : de 10h à 18h

Ven : de 10h à 19h

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



EXPOSITION, JEAN-PHILIPPE ROUBAUD - À L'OMBRE DE LA LUMIÈRE

Fino a domenica 21 gennaio 2024

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



EXPOSITION, SOLEIL, AZUR ET ÉLÉGANCE : LES SÉEBERGER CÉLÈBRENT CANNES. PHOTOGRAPHIE, ANNÉES 1930

Fino a sabato 8 giugno 2024 dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CAP D'AIL

D’ UN ” CAP À L’ AUTRE ” 7 ARTISTES S’ EXPOSENT!, ESPOSIZIONE

Fino a martedì 30ottobre 2023

1 Avenue du Général de Gaulle



CARROS

COULEURS ET SAVEURS D’AUTOMNE

Domenica 29 ottobre 2023 dalle 9 alle 18.

La fiera arriva in paese!

In programma: animazione, giochi e cibo

Village Carros Village



GORBIO

Mostra di pittura di Michel Isnard - château-musée Lascaris

Fino al 30 novembre 2023

Château-Musée Lascaris

16 Rue du Château



Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza

Fino al 30 novembre 2023

16 Rue du Château



MENTON

Conferenza e dibattito: Festival Internazionale del Film Fantastico

Nell'ambito del 7° Festival Internazionale del Film Fantastico di Mentone, conferenza pubblica e dibattito alla presenza dei membri della Giuria, presentati da Fabrice Ceccherini, Direttore del Festival.

Giovedì 26 Ottobre 2023

8 avenue Boyer



7ème Festival du Film Fantastique de Menton

Dal 26 ottobre 2023 al 29 ottobre 2023

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Faites vite, faites vite

Sabato 28 Ottobre 2023 ore 20

Casino Barriere Menton

2 Avenue Félix Faure



A Casa dou Païgran - mostra

Fino al 28 ottobre 2023

Sabato 14:00 - 18:00

Maison des Arts et Traditions Populaires

7 rue Mattoni



Katherine Mansfield

Mostra "Scrittori inglesi a Mentone"

Fino al 10 novembre 2023

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

8, Avenue Boyer



Exposition : Le château des Mystères

Fino al 13 novembre 2023

Musée Jean Cocteau - le Bastion

Quai Napoléon III



Mostra "Stanilas Bonfils, itinerario di un naturalista durante la Belle Époque"

Fino al 08 gennaio 2024

Musée de Préhistoire Régionale

Rue Loredan Larchey



Visita guidata: "La Belle Epoque"

Il Mercoledì ore 10

Palais de l'Europe



Visita guidata: Cappella dei Pénitents Noirs

Venerdì 27 Ottobre 2023 ore 14,15

Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs)

Rue du Général Gallieni

06500 MENTON



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita guidata: giardino Orangeraie

Giovedì ore 10

Jardin de l'Orangeraie

15 rue Partouneaux



Visita guidata: Jardin Fontana Rosa

Lunedì ore 10

Venerdì ore 10

Jardin Fontana rosa

Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata - I vicoli della storia

Martedì ore 10

Sabato ore 10:00

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata e degustazione al Domaine Gannac

Dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17

Maison Gannac

2970 Route de Super Garavan



Visita guidata: Basilique Saint-Michèl

Martedì ore 14

Parvis de la basilique Saint- Michel

Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita guidata al giardino La Citronneraie

Tutto l'anno

Mercoledì 10:00 - 11:30

69 Corniche André Tardieu



MONACO

Theatre - "Maddie"

Sabato 28 ottobre 2023 ore 20,30

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



OPMC - "Concerto sinfonico

Domenica 29 ottobre 2023 alle 18

Stagione 23/24 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Concerto sinfonico". Direttore: Lio Kuokman, pianoforte: Hélène Grimaud. In programma: BRAHMS, STRAVINSKY.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Event - "Mexico Grand Prix Brunch"

Domenica 29 ottobre 2023, alle 21

Hotel Columbus Monte-Carlo

23, avenue des Papalins



Mostra - "Poli, mondi fragili"- Greg Lecoeur"

Fino a domenica 5 novembre 2023

Dalle banchise di ghiaccio e dagli orsi polari a nord ai pinguini imperatore e ai vasti deserti ghiacciati del Sud, le iconiche fotografie di Greg Lecoeur rivelano l'incredibile biodiversità dei poli e sottolineano l'importanza dell'Artico e dell'Antartico come fattori chiave per il buon funzionamento e l'equilibrio del nostro pianeta. Sullo sfondo di scenari mozzafiato in formato XXL, l'allestimento "Poli, mondi fragili" ha un triplice obiettivo: documentare, meravigliare e sensibilizzare sulla necessità di tutelare l'Oceano. In collaborazione con il Museo Oceanografico di Monaco.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Evento - "3° Festival des Etoilés Monte-Carlo"

Fino a sabato 11 novembre 2023

Forte del successo riscosso negli anni precedenti, il "Festival des Etoilés Monte-Carlo" torna per la sua terza edizione! Appuntamento con cene a 4 mani e nuove collaborazioni inedite! Scoprite gli chef ospiti della Société des Bains de Mer stellata di Monte-Carlo e prenotate i vostri piatti gourmet unici. A novembre, largo al Gala dei Monte-Carlo Star Awards, che quest'anno si terrà presso la Salle Empire dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo. L'arte culinaria sarà sotto i riflettori con i nostri 4 chef stellati Michelin - Alain Ducasse, Yannick Alléno, Dominique Lory e Marcel Ravin - che cucineranno davanti a voi, per una serata memorabile.

Principauté de Monaco



Attività - "Luna park di Monaco"

Da venerdì 20 ottobre a domenica 19 novembre 2023

Ritrovate le vostre giostre preferite, per non dimenticare, per i più golosi le crêpes, i waffle e le mele caramellate da gustare. A cura del Comune di Monaco. Sono stati rinnovati i sistemi di controllo messi in atto da diversi anni: i tappeti conteranno i visitatori e gli accessi saranno temporaneamente chiusi una volta raggiunto il limite.

Port Hercule de Monaco



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco

La Stanza delle Meraviglie - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale a Monaco" - Mostra ideata, progettata e prodotta dall'Istituto Audiovisivo di Monaco, in collaborazione con la Fondazione Jérôme Seydoux-Pathé, con il contributo del Dipartimento del Patrimonio del Centro Nazionale del Cinema e dell'associazione Inédits, films amateurs/mémoire d'Europe.

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Ranieri III, Il Principe Costruttore"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, Sala espositiva Quai Antoine I

Mostra "Ranieri III, il Principe costruttore - Un'ambizione per Monaco". Nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III.

Da giovedì 20 luglio a domenica 31 dicembre 2023

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - "Alberto I - Un Prince Préhistorien"

Fino a domenica 31 dicembre 2023, dalle 9 alle 18

Scoprite il Principe Alberto I in modo diverso! Incontrare un principe preistorico, uno scienziato e un uomo di campo, per ripercorrere le sue esplorazioni archeologiche. Dalle grotte di Grimaldi alla Spagna, dalla fondazione del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco all'Istituto di Paleontologia Umana di Parigi, i visitatori esploreranno gli emozionanti percorsi delle avventure e delle riflessioni archeologiche di un principe appassionato e affascinante.

Fino a domenica 31 dicembre 2023

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - "Mission Polaire"

Fino a domenica 31 dicembre 2023

Saggiate un'esperienza interattiva e immersiva! Calatevi nei panni di un reporter e andate in missione nel cuore dei mondi polari! Cinque aree tematiche, dislocate su due livelli, scandiscono questo nuovo percorso della visita. Dalla scoperta dei poli alla vita selvaggia che ospitano, passando per le persone che li abitano e li esplorano. Oggetti e documenti, contenuti digitali e dispositivi immersivi si combinano e si completano a vicenda per un'esperienza a 360°. Il grande viaggio può iniziare!

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Le Pathé-Baby e le pellicole da 9,5 mm - Una storia del cinema amatoriale nel Principato"

Fino a venerdì 29 dicembre 2023, dalle 10 alle 17.30 (alle 17 il venerdì), Institut Audiovisuel de Monaco



NIZZA

FESTIVAL DE GUITARE, CONCERTO

Da giovedì 26 a sabato 28 ottobre 2023 alle 21.

Partecipate alla 24ª edizione del Guitar Festival!

Programma :

Giovedì 26 ottobre :

- Blues - Rock / Van Wilks

Venerdì 27 ottobre :

- Irlanda - Mondo / Clive Carroll - Kyran Daniel

Sabato 28 ottobre :

- Blues acustico / Jontavious Willis

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



UNE VIE DE HÉROS, CONCERTO

Venerdì 27 ottobre 2023 alle 20.

Nella più pura tradizione nizzarda, Daniele Callegari apre la stagione con due grandi classici romantici. A lui si affianca una delle più importanti pianiste del momento: Khatia Buniatishvili.

Sinfonista nato, Richard Strauss ha lasciato ai posteri alcuni dei più brillanti poemi sinfonici del repertorio. In Ein Heldenleben (Una vita da eroe), gioca con la musica per dipingere un autoritratto per metà serio e per metà sfaccettato, in cui il suo umorismo si fonde con una scrittura fiammeggiante e virtuosa.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



CONCERT : AURÉLIEN VIVOS

Sabato 28 ottobre 2023 alle 20.

Lo Château de Crémat continua a presentare le stelle nascenti della chanson francese. Dopo l'intima vetrina di Lulu Gainsbourg quest'estate, invita il grande vincitore dell'ultima edizione di "The Voice": Aurélien Vivos.

Nel corso di una serata, l'artista 34enne offrirà una reinterpretazione delle più belle canzoni di voci leggendarie. Da Céline Dion a Edith Piaf, passando per Luciano Pavarotti, Maria Callas, Andrea Bocelli e Florent Pagny, questo concerto intimo promette un'esperienza senza tempo per i pochi fortunati che potranno assistervi.

Château de Crémat

442 Chemin de Crémat



CERCLE WAGNER, CONFERENZA

Sabato 28 ottobre 2023 alle 15.

Il Cercle Richard Wagner Rive Droite è stato fondato il 29 gennaio 2010 e ha appena festeggiato il suo tredicesimo anniversario.

Le conferenze del Cercle Richard Wagner Rive Droite si svolgono nel foyer Caballé dell'Opéra.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



JAM DE CONTACT IMPROVISATION DÉBUTANT PAR UNE MISE EN CORPS/ ÉCHAUFFEMENT COLLECTIF, DANZA

Sabato 28 ottobre 2023 alle 15.

Che cos'è la Contact Improvisation? È un'arte? Uno sport? Un'abilità? Una scuola? Un evento sociale? Un metodo di ricerca?

Sì, un po' di tutto questo. Fin dall'inizio, lo scopo di questa pratica è stato quello di "studiare le possibilità di comunicare attraverso il tocco" (Steve Paxton).

La Contact Improvisation è una forma di danza nata negli Stati Uniti negli anni Settanta. Oggi è praticata in tutto il mondo, in sessioni chiamate "jam" che danno ai danzatori libero sfogo all'improvvisazione. Principianti e danzatori esperti si incontrano per sviluppare un linguaggio fisico diretto, un dialogo pelle a pelle di trasferimenti di peso, intorno a un punto di contatto che i corpi in movimento co-negoziano costantemente con l'altro.

L’Entre-Pont

Le 109, Pôle de cultures contemporaines

89 route de Turin



VISITES : EXPOSITION LES FALAISES ARTIFICIELLES

Sabato 28 ottobre 2023 dalle 14 alle 18.

Apertura straordinaria dalle 14.00 alle 18.00

- Visita guidata al laboratorio per famiglie alle ore 15.00

- Visita guidata per adulti alle 16.00

Archives Nice Côte d'Azur - Palais de Marbre

7/9 av de Fabron



TIME MACHINE PAR NICOLAS ULLMANN, CONCERTO

Sabato 28 ottobre 2023 alle 19:30.

Chi non ha mai sognato di vivere le feste degli anni '60, '70, '80, '90... e tutto in una sola notte? Vi abbiamo ascoltato!

Per una sera, vi accompagneremo in un viaggio musicale attraverso i decenni. Sotto la direzione artistica di Nicolas Ullmann, l'uomo della notte e direttore artistico di alcune delle feste più folli del mondo. Accompagnato da una band di musicisti dal vivo, ci farà cantare a squarciagola le canzoni fondanti delle ultime generazioni. Abiti pazzeschi, lustrini, proiezioni video e stelle negli occhi di tutti.

Sarà una serata selvaggia senza complessi. Al diavolo i malumori. Ci vediamo il 28 ottobre allo Stockfish, festaioli!

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



BIGFLO & OLI, CONCERTO

Domenica 29 ottobre 2023

Orari di rappresentazione alle 20.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



HALLOWEEN, CONCERTO

Domenica 29 ottobre 2023 alle 15.

Per festeggiare Halloween in grande stile, l'Orchestre Philharmonique de Nice vi invita a immergervi nel fantastico mondo di due figure leggendarie: Peer Gynt e L'apprendista stregone.

Compositore meticoloso, Paul Dukas non pubblicò molto durante la sua vita, ma tutte le sue opere sono veri capolavori. Il suo Apprendista stregone, reso popolare da un cartone animato di Walt Disney, ci porta nel mondo fantastico di un giovane mago sopraffatto da un incantesimo appena lanciato... Grieg ci trasporta in un mondo completamente diverso: quello di Peer Gynt, l'antieroe iberico che parte alla scoperta del mondo. Un racconto filosofico agrodolce che piacerà a grandi e piccini!

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



DIMENSION ENIGMA – SPÉCIAL HALLOWEEN

FINO AL 5 NOVEMBRE 2023

Bernie il robot ha scoperto una tenuta abitata dal fantasma di Nikola Tesla e da altre strane creature... Avrete il coraggio di seguirlo?

Imbarcatevi in un vero e proprio labirinto pieno di sorprese, attraverso installazioni immersive e interattive che combinano suoni, luci e decorazioni stravaganti. Un'esperienza di Halloween al 100% per famiglie, da non perdere durante le festività di Ognissanti!

NICETOILE - Niveau 1

30 avenues Jean Médecin



SENSAS – PARCOURS SPÉCIAL FÊTE HALLOWEEN “LE REPAIRE DE LA SORCIÈRE”

FINO AL 6 NOVEMBRE 2023

I campeggiatori scoprono un maniero abbandonato ritenuto maledetto. Diventano prigionieri nella tana della strega e devono aiutare una figura misteriosa a spezzare una maledizione vecchia di 49 anni. Nell'oscurità, la paura è costante e la strega è in agguato.

53 rue Beaumont



JOHN WOOD & PAUL HARRISON, ESPOSIZIONE

Fino al 2 dicembre 2023

L'Espace à vendre è lieto di annunciare la prima mostra personale a Nizza di due artisti britannici di fama internazionale: John Wood e Paul Harrison.

Dopo oltre 10 anni di preparazione è nata la collaborazione tra i due artisti e l'Espace à vendre.

Espace à vendre

10 rue Assalit



MOUSSA SARR LA BÊTE! - ESPOSIZIONE

Fino al 2 dicembre 2023

Nella sua prima mostra personale a Nizza, "C'est la bête!", il giovane artista Moussa Sarr, il cui mezzo preferito è il video, presenterà una raccolta dei suoi video e una fotografia della sua performance In progress #1.

Espace à vendre

10 rue Assalit



L’AUTOMNE DE L’IMAGE, FESTIVAL

FINO AL 03 DICEMBRE 2023

50 bd Jean-Baptiste Vérany



EXPOSITION – CHAMBRE ÉPHÉMÈRE, CHAMBRE 5 – CAROLINE RIVALAN

FINO AL 4 DICEMBRE 2023

L’Hôtel WindsoR

11, Rue Dalpozzo



CEMENELUM À 360°, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Orari di apertura il mercoledì alle 14 e alle 15.

La città di Nizza e il suo Museo Archeologico uniscono tecnologia e cultura per far viaggiare i visitatori nel tempo! Andate a Nizza 2.000 anni fa, quando era Cemenelum, la capitale della provincia delle Alpi Marittime.

Nel cuore dei resti, basta indossare le cuffie per la realtà virtuale per immergersi nel cuore delle terme settentrionali. Grazie a una ricostruzione realizzata in collaborazione con la società IMICA e il Dipartimento di Archeologia di Nizza Costa Azzurra, sarete immersi nelle terme di Cemenelum in epoca romana!

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



CHAGALL ET MOI ! – LES 50 ANS DU MUSÉE CHAGALL, ESPOSIZIONE

FINO ALL'8 GENNAIO 2024

Nel 2023 celebreremo con gioia e colore il cinquantesimo anniversario della creazione del Museo Nazionale Marc Chagall.

Inaugurato dall'artista il giorno del suo compleanno, il 7 luglio 1973, il museo, o meglio la casa che Chagall volle per ospitare il ciclo del Messaggio Biblico, porta ancora oggi con sé un potente messaggio universale:

"Fin dalla mia prima giovinezza sono stato affascinato dalla Bibbia. Mi è sempre sembrato e mi sembra tuttora che sia la più grande fonte di poesia di tutti i tempi. [Il mondo è per me come un grande deserto in cui la mia anima vaga come una torcia, ho realizzato questi dipinti all'unisono con questo sogno lontano. Ho voluto lasciarli in quest'Aula perché gli uomini possano cercare di trovare una certa pace, una certa spiritualità, una religiosità, un senso della vita. - Marc Chagall,

Per celebrare questo generoso dono, fatto 50 anni fa, la mostra Chagall and Me! invita 12 personalità contemporanee (artisti, scrittori, ballerini, ecc.) a condividere la loro lettura contemporanea di questi dipinti. Questa mostra Chagall and Me! sarà piena di sorprese e sarà accompagnata da un ricco programma che culminerà il 7 luglio 2023, anniversario di Marc Chagall e del museo!

Data dell'anniversario: 7 luglio, seguito da un weekend di festa sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



SHIRLEY JAFFE. UNE AMÉRICAINE À PARIS, ESPOSIZIONE

Fino all'8 gennaio 2024

Pittrice americana che vive a Parigi dagli anni Cinquanta, Shirley Jaffe (1923 - 2016) è un punto di riferimento della pittura astratta a cavallo tra il XX e il XXI secolo.

Non senza provocazioni, affermò di aver scoperto Pierre Bonnard a New York e Jackson Pollock e Andy Warhol a Parigi. Questa mostra è la sua prima retrospettiva. Seguendo una sequenza cronologica, la mostra presenta i suoi esordi espressionisti astratti, seguiti dalle due rotture radicali che portano all'abbandono della gestualità alla fine degli anni Sessanta e alle grandi tele caratteristiche della maturità nelle forme.

Gli anni Sessanta e le grandi tele caratteristiche del periodo maturo, con le loro forme libere e unitarie e la presenza di un bianco incisivo. Sottolinea anche il percorso parallelo seguito con le sue "gouaches" su carta, che sono eseguite rapidamente, a differenza dei dipinti, che sono frenetici come la vita urbana, ma richiedono sempre molto tempo per essere completati. Shirley Jaffe teneva un "diario" dei suoi dipinti in corso. Questi preziosi appunti di studio e archivi inediti saranno esposti accanto alle opere.

Curatore:

Frédéric Paul, curatore delle collezioni contemporanee del Musée national d'art moderne di Parigi.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LE BAROQUE DE A À Z. LA CHAMBRE DES MERVEILLES. ŒUVRES DE L’ARTISTE SYLVIE T. - ESPOSIZIONE

FINO AL 15 GENNAIO 2024

La mostra riunisce più di 50 disegni, incisioni, palinsesti, ecc. quaderni di schizzi e altre sorprese dell'artista Sylvie T.

L'esposizione presenta uno sguardo artistico sui dettagli dell'architettura del Palais Lascaris e offre un'introduzione al movimento barocco che risuona nel museo, cercando di fornire al pubblico le chiavi di lettura di questo importante periodo artistico.

Palais Lascaris

15 rue Droite



EXPOSITION : LE MERVEILLEUX QUOTIDIEN DE ROBERT DOISNEAU

Fino al 28 gennaio 2024, dalle 10 alle 18.

Chiuso il lunedì.

Una grande retrospettiva di uno dei più grandi fotografi francesi del dopoguerra, le cui poetiche immagini in bianco e nero hanno segnato intere generazioni.

Progettata in collaborazione con l'Atelier Robert Doisneau, questa mostra di 110 fotografie è divisa in due parti: Le Merveilleux quotidien (La meravigliosa vita quotidiana), che ci porta alla scoperta di Parigi e delle sue periferie tra gli anni '30 e gli anni '70 attraverso 78 stampe antiche o vintage, e Palm Springs 1960, un reportage realizzato per la rivista Fortune sulla costruzione di campi da golf nel cuore del deserto del Colorado.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



SAINT JEAN CAP FERRAT

THÉÂTRE POUR ENFANTS, SPÉCIAL HALLOWEEN – “HECTOR, LE MAGICIEN MORT”

Sabato 28 ottobre 2023 alle 15.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



TENDE

Chasse au trésor

Il 28 ottobre 2023 dalle 14

Musée départemental des Merveilles à Tende

Avenue du 16 Septembre 1947



VENCE

EXPOSITION ADRIEN M ET CLAIRE B

FINO AL 12 NOVEMBRE 2023

Musée de Vence



VILLEFRANCHE SUR MER

CERIMONIA DELLA MALMAISON

Fino a giovedì 26 ottobre 2023 dalle 9 alle 12.

La Citadelle

Place Emmanuel Philibert