AS Monaco, Chrislain Matsima prolunga il suo contratto fino al 2026

L'AS Monaco ha annunciato il prolungamento fino al 2026 del contratto di Chrislain Matsima, difensore cresciuto nell’Academy e pedina della Nazionale Under-21 francese.

Arrivato nelle giovanili dell’AS Monaco nel 2017, Chrislain Matsima ha prolungato il suo contratto con i biancorossi fino al giugno 2026. Il difensore monegasco è partito titolare due domeniche fa contro il Metz (2-1), pochi giorni dopo aver segnato con la casacca dell’Under-21 francese. A soli 21 anni, Matsima (1,93 m) ha già giocato quasi 40 partite da professionista per il club del Principato.

Poco dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista nel 2020, il nativo di Colombes (Hauts-de-Seine) ha mosso i suoi primi passi in Ligue 1. Ha fatto il suo debutto agli occhi del grande pubblico il 27 settembre 2020 contro lo Strasburgo, una partita che vede trionfare i monegaschi per 3-2. Poche settimane dopo arriva l’esordio da titolare, nella vittoria per 3-2 contro il Paris Saint-Germain.

Il difensore, che può giocare da centrale o come terzino, ha collezionato 38 presenze con i biancorossi, di cui 5 nelle coppe europee. In questa stagione ha disputato 4 partite, tutte vittoriose, con un assist per il primo gol di Aleksandr Golovin nella vittoria per 2-1 contro l’FC Metz.

Chrislain è un habitué delle nazionali giovanili francesi, avendo collezionato ben 44 presenze a livello di U16, U17, U18 e U20, prima di essere convocato per la prima volta lo scorso agosto dal Ct della Nazionale Under-21, Thierry Henry.

Tre volte titolare con la casacca dell’Under 21, Chrislain, come Maghnes Akliouche, si è rivelato decisivo nell’ultima partita, segnando contro Cipro e regalando all’U-21 il più grande successo di sempre in una partita ufficiale (9-0).