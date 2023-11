F1. Finisce malissimo per Leclerc in Brasile: a muro nel giro di formazione, la gara del monegasco non inizia nemmeno

Non sapremo mai se la strategia che aveva in tasca la Ferrari per la gara di Charles Leclerc in Brasile, sarebbe risultata alla fine vincente oppure no. Perche nel giro di formazione a Interlagos, il monegasco pianta la sua rossa che sarebbe partita in prima fila, contro il muro. Motivo? Ha improvvisamente perso l'idraulica della sua monoposto, anche se nell'intervista dopo il ritiro non ha potuto approfondire il perchè del suo problema.

Tanto amaro in bocca per Leclerc, che non comincia nemmeno la sua gara e perde un'occasione importante per dare l'assalto a, chissà, se un podio o una vittoria. Oppure per raccogliere l'ennesima domenica infelice, che con questo epilogo è decisamente ai limiti della frustrazione.

La gara, nemmeno a dirlo, la vince ancora Verstappen, su Norris e un fantastico Alonso che si prende il podio sul traguardo dopo uno splendido duello con l'altra Red Bull di Perez.

Ma Ferrari trova comunque il modo di chiudere positivamemte il suo Gran Premio: perchè il ritiro Di Russell, e il sesto posto di Sainz contro l'ottavo di Hamilton, permette al Cavallino di rosicchiare ancora qualche punto nel duello per il secondo posto nei costruttori. Si deciderà tutto negli ultimi due appuntamenti, a Las Vegas e Abu Dhabi.