PACA: alla scoperta del territorio. Saint Véran (Foto)

Luigi Picco ci accompagna alla scoperta di un altro villaggio che merita di essere conosciuto: Saint Véran, non distante dall’Italia da dove può essere raggiunto percorrendo, in estate, il Colle dell’Agnello, passo alpino della Valle Varaita in provincia di Cuneo.



Arroccato a 2.042 m di altitudine, nel cuore del Parco Naturale Regionale del Queyras, il villaggio di montagna di Saint-Véran, classificato tra i più bei villaggi di Francia, è anche il comune più alto d'Europa.

Situato in una splendida cornice naturale, questo splendido borgo ha conservato dal suo passato, un notevole patrimonio architettonico, testimone della vita rurale di un tempo.

Pittoreschi chalet a fusti (fusto è la parte superiore di uno chalet, costituito da tronchi accatastati, per l'essiccazione e la conservazione di colture di foraggio in inverno), la chiesa classificata monumento storico e vecchie case con tetti ricoperti di scandole di larice o di ardesia si rivelano percorrendo le varie frazioni di Saint-Véran.

Durante tutto il cammino, scopriamo anche affascinanti fontane in legno, cappelle, meridiane, crocifissi, forni comuni nonché una vecchia pompa antincendio.

Da visitare: la vecchia casa tradizionale, il Museo di Soum, situato nella più antica casa di Saint-Véran.

In inverno, il villaggio di Saint-Véran si trasforma in una piacevole località di sport invernali, ideale per vacanze in famiglia.