A Philadelphia la riunione annuale del corpo consolare di Monaco nel continente nordamericano

In questa occasione, Patrice COURTABAN, Presidente Direttore generale di TV5 USA, ha presentato ai Consoli le diverse piattaforme sulle quali si possono vederei programmi televisivi di TV Monaco trasmessi su TV5 Mondo USA e li ha incoraggiati a comunicare le loro attività per evocarle nel programma mensile intitolato «Rendez-vous d'America».

I Consoli e i membri dell'Ambasciata hanno potuto condividere un momento privilegiato e conviviale con S.A.S. il Principe Sovrano durante un aperitivo durante il quale il Principe Sovrano ha consegnato a M. Warren TOLMAN, nuovo Console di Monaco a Boston, la sua Commissione Consolare.

In serata, i Consoli di Monaco negli Stati Uniti d'America hanno partecipato al ricevimento organizzato dall'Ambasciata, in collaborazione con TV5 Mondo USA e la Fondazione Prince Albert II di Monaco, al Museo delle Arti di Filadelfia. Maguy MACCARIO-DOYLE, Ambasciatore di Monaco negli Stati Uniti d'America e in Canada, ha accolto S.A.S. il Principe Sovrano e il Sindaco della città, James Francis KENNEY che, in questa occasione, ha presentato al Sovrano la Proclamazione

Il 26 ottobre 2024 fu istituita ufficialmente la giornata del Principato di Monaco e della Fondazione Principe Alberto II a Filadelfia.

Questa «Welcome Reception» ha visto la partecipazione di un gran numero di Ambasciatori, di personalità politiche, artistiche e della protezione dell'ambiente. Quest'ultima ha segnato il lancio ufficiale di due giorni di eventi organizzati dalla Fondazione Principe Alberto II a Filadelfia che si sono conclusi, il 27 ottobre, con la cerimonia di consegna degli Awards 2023 della Fondazione