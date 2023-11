Non solo Panettone: ecco come gustare il nuovo Pandoro di Iginio Massari

Quello del pasticciere non è un mestiere come tanti, non si può pensare di svolgere meccanicamente determinate azioni, non se si vuole eccellere e dare vita a prodotti unici e inimitabili di cui tutti possano riconoscere la firma. La pasticceria richiede passione, dedizione, precisione, studio continuo, conoscenza delle tecniche culinarie e visione artistica: un Maestro Pasticciere deve saper trovare sempre il giusto equilibrio, sperimentare e approfondire, ma soprattutto deve farsi portatore del buon gusto e diventare una guida.

A descrivere il mestiere di pasticciere sembra proprio che si stia descrivendo Iginio Massari, il più grande Maestro Pasticciere italiano nel mondo, con il merito di aver elevato la cultura della pasticceria italiana alla sua massima espressione.

Iginio Massari Alta Pasticceria, che ha fatto riscoprire il sapore unico del Panettone artigianale riportandolo sulle tavole di tutto il mondo perché chiunque potesse apprezzarlo, vanta creazioni di altrettanto spessore: tra questa vale la pena nominare il Pandoro, un gioiello unico della tradizione, che il Maestro bresciano ha realizzato con meticolosa attenzione e cura per ogni dettaglio.

Il Pandoro di Iginio Massari Alta Pasticceria è un esempio di pura eccellenza, un dolce natalizio che incanta i palati di tutto il mondo, la cui preparazione è una complessa danza di ingredienti di alta qualità e una sapiente lavorazione, che si manifesta pienamente al momento della degustazione. La semplicità dei suoi ingredienti, unita all'attenta cura durante ogni fase di preparazione, crea un dolce che sprigiona tutto il prezioso aroma della vaniglia, uno dei suoi ingredienti principali.

Ciò che rende il Pandoro di Iginio Massari Alta Pasticceria davvero inimitabile è la sua consistenza straordinariamente soffice, che è la quintessenza del pandoro artigianale. Ogni fetta è un piacere per il palato, una vera e propria coccola che cattura i sensi e regala una sensazione di leggerezza e dolcezza. Il tocco finale di questo dolce, poi, è dato da una spolverata di zucchero a velo impalpabile, che scende e si adagia sulla sua superficie con grazia come se fosse neve fresca. Questo gesto dona al Pandoro un tocco di magia, rendendo la sua presentazione ancora più affascinante e invitante.

Quando si ha l'opportunità di gustare un Pandoro artigianale come quello di Iginio Massari, naturalmente, bisogna rendere l’esperienza indimenticabile. A questo proposito è importante

tenere a mente alcune regole non scritte importantissime per far si che la degustazione di questo dolce sia eseguita correttamente e che non venga in alcun modo alterato il suo sapore delicato e la sua rinomata sofficità:

· Il Pandoro artigianale di Iginio Massari Alta Pasticceria è confezionato fresco, senza l'aggiunta di conservanti ed è evidente dalla data di scadenza, molto più ravvicinata di quella di un qualsiasi prodotto industriale. La conservazione del Pandoro deve quindi avvenire in un luogo fresco e asciutto, con una temperatura costante, fondamentale per preservare le sue caratteristiche inalterate fino alla consumazione;

· A differenza del panettone che viene servito intero, il Pandoro è tradizionalmente tagliato a fette, orizzontali o verticali, a seconda dell'effetto visivo desiderato e delle preferenze per l'accompagnamento. Il Pandoro si presta bene, infatti, ad essere servito con creme e mousse;

· Fondamentale scegliere con cura l’abbinamento del vino al Pandoro: la regola generale è che il vino dovrebbe essere più dolce del dessert che accompagna. Nel caso del Pandoro, questa scelta è relativamente semplice, poiché i pandori, a differenza dei panettoni, non contengono canditi e uvetta. I vini rossi di tipo liquoroso e i vini passiti, dunque, sono scelte eccellenti. In alternativa, si può optare per le classiche bollicine, come uno champagne di alta qualità o uno spumante italiano di prestigio.

L'acquisto di un Pandoro del Maestro Pasticciere Bresciano è una vera e propria esperienza culinaria, ma per apprezzare al meglio questo capolavoro è necessario prestare le dovute attenzioni: la sua freschezza e la cura con cui è stato realizzato lo rendono un'opera d'arte che cattura l'anima delle festività natalizie e bisogna stare bene attenti a conservarla intatta.