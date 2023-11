Dopo Parigi e Strasburgo "200 Motel - The Suites" di scena all'Opera di Nizza

Dopo i grandi successi ottenuti alla Philharmonie di Parigi e allo Zénith di Strasburgo, il fenomeno "200 Motel - The Suites" sbarca all'Opera di Nizza il 1º e 2 dicembre 2023.



Continua, così, il viaggio dell’Opéra nella musica americana: dopo il trionfo di Aknathen di Philip Glass (New York) nel 2021, un'altra grande figura della West-Coast fa il suo ingresso all'Opera: Frank Zappa.



Artista decisamente flessibile, Frank Zappa realizza nel 1971 un film "200 Motels", una sorta di finzione-documentario leggermente eccentrica sulla vita di un gruppo rock: The Mothers of Invention.



Alla fine di un lungo tour negli Stati Uniti, il gruppo è invitato a partecipare a un programma televisivo... che non tarderà a sfuggire di mano.



Questo affresco musical-teatrale non lascia indifferenti: umorismo, leggerezza, critica degli show TV e difesa della libertà di pensiero.

Offenbach, ai suoi tempi, è sempre stato critico della società nelle sue operette... è il turno di Frank Zappa di fare il suo ingresso nel meraviglioso mondo dell'Opera e dell'Operetta!



Léo Warynski (direttore d’orchestra) e Antoine Gindt (regista) riuniscono l’Orchestre Philharmonique de Nice, il Chœur de l'Opéra de Nice, un gruppo rock (The Headshakers) e l’ensemble instrumental des Percussions de Strasbourg per una produzione che si annuncia colorata!



Uno staff sul palco eccezionale per uno spettacolo da non perdere assolutamente.



Chi desidera saperne di più su "200 Motel - The Suites" e scoprire il dietro le quinte di questo spettacolo straordinario troverà le risposte alle proprie domande il 30 novembre 2023 alle 18 all'Artistique per un incontro con Léo Warynski e Antoine Gindt.





200 Motel - The Suites

Direction musicale Léo Warynski

Mise en scène Antoine Gindt

Décors Elise Capdenat

Lumières Daniel Levy

Réalisation vidéo Philippe Béziat et Julien Ravoux

Costumes Fanny Brouste

Son Dominique Bataille

Mouvements Sophie Perretti-Trouche

Conseillère artistique Melcha Coder

Cast

L'Animateur TV (Cowboy Burt) Lionel Peintre

Janet (La journaliste) Emilie-Rose Bry

Lucy (Donovan) Pauline Descamps

Frank (Larry the Dwarf / Jeff) Dominic Gould

Mark Mark Van Arsdale

Howard Jonathan Boyd

La soprano solo Mélanie Boisvert

Rance (Ginger) Guillaume Dussau

Chœur de l’Opéra de Nice

Orchestre Philharmonique de Nice

The Headshakers

Les Percussions de Strasbourg