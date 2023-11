Delegazione della diocesi di Monaco al raduno Kerygma di Lourdes (VIDEO)

Una delegazione della diocesi di Monaco ha partecipato al raduno Kerygma a Lourdes.

Un incontro unico di tutti coloro che sono impegnati nell’annuncio della fede e nell’iniziazione cristiana mira a incoraggiare e sostenere la dinamica missionaria in atto nelle diocesi di Francia.

Lanciato dalla CEF nell’ottobre 2022, l’approccio KERYGMA è stato concepito come risposta all’invito di Papa Francesco a rimettere ciò che chiamiamo “kerygma” al centro dell’evangelizzazione.

Cioè: l’annuncio del cuore della fede cristiana. "Abbiamo riscoperto che anche nella catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio (non in senso cronologico ma in senso qualitativo, quello che sta al cuore della fede e che invita alla conversione) o “kerygma”, che deve essere al centro dell’azione evangelizzatrice e di ogni obiettivo di rinnovamento ecclesiale".

Riviviamo i momenti salienti di queste giornate della delegazione monegasca.