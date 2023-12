Natale nel Principato: il "Village des Sports" apre i battenti venerdì 15 dicembre

Per la fine dell'anno il Comune di Monaco propone una grande novità per la gioia di grandi e piccini. A complemento del Villaggio di Natale «Rainier III, Prince Passionné», che aprirà le porte giovedì 7 dicembre alle 16 in Quai Albert I, una vasta area di attività ludiche e sportive si svilupperà nei quartieri della Darsena Sud del Porto di Monaco, da venerdì 15 dicembre 2023 alle 16 a domenica 7 gennaio 2024 alle 22.30.

Saranno presenti diverse installazioni interessanti: un percorso di arrampicata su roccia (a partire da 8 anni), una struttura di arrampicata composta da diversi itinerari di colori che rappresentano altrettanti livelli di difficoltà (a partire da 6 anni) e tre percorsi ad ostacoli di difficoltà crescente ispirati al famoso gioco televisivo Ninja Warrior: il «P'tit Ninja» per i bambini dai 3 ai 6 anni; «Ninja Kid» per i 6-12 anni e «Ninja Hero» per gli adolescenti dai 12 anni in su. Questi ultimi due percorsi si snoderanno su più di 50 metri di lunghezza.