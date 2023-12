Il Principato di Monaco al Forum regionale dell'UpM di Barcellona

Come ogni anno, Barcellona ha ospitato il 27 novembre il Forum Regionale dell'UpM che riunisce i Ministri dei paesi del bacino mediterraneo membri dell'organizzazione.

La delegazione monegasca era composta da Isabelle Rosabrunetto, Direttore Generale del Dipartimento delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, da Isabelle Rosabrunetto, Direttore Generale del Dipartimento delle Relazioni esterne e della Cooperazione e da Catherine Fautrier Rousseau, Ambasciatore di Monaco in Spagna

L'edizione 2023 del Forum regionale doveva essere l'occasione per fare il bilancio delle azioni condotte per la cooperazione nella regione mediterranea. Tenuto conto dell'attualità, l'evento è stato dedicato alla situazione critica in Medio Oriente e alle sue ripercussioni sull'insieme della regione.

Tutti i paesi mediterranei, ad eccezione di Israele, erano rappresentati e numerosi Ministri degli esteri dei paesi delle sponde settentrionale e meridionale del Mediterraneo, dell'Unione dell'Autorità palestinese e dei rappresentanti della Lega araba avevano fatto il viaggio.