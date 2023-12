Un giardino zoologico a Cagnes-sur-Mer? (Foto)

È difficile immaginare Cagnes-sur-Mer senza il suo paesaggio pittoresco, le sue spiagge soleggiate e i suoi vicoli affascinanti.

Tuttavia, tuffiamoci nel passato, esattamente un secolo fa, per scoprire un aspetto sconosciuto di questa magnifica città della Il giardino zoologico di Cagnes-sur-Mer.

Viaggio nel tempo

Georges Basilewsky (1896-1983) era un cittadino russo di San Pietroburgo arrivato in Europa nel 1917 per fuggire alla rivoluzione sovietica per poi stabilirsi nel sud della Francia negli anni '20.



Nel 1923 decise di creare una stazione di acclimatazione a Cros-de-Cagnes per gli animali provenienti da altri continenti.

Questa stazione di circa 5 ettari diventerà in seguito il Giardino Zoologico della Riviera «Basizoo».



Gli animali sbarcavano per lo più nel porto di Marsiglia, luogo principale di transito e arrivo e poi venivano trasportati, in treno, fino al giardino zoologico.

Le specie accolte erano molte e sorprendenti per l'epoca: arrivarono coccodrilli, elefanti, antilopi, gazzelle, animali selvatici, struzzi e uccelli vari e, addirittura, una quarantina di oranghi arrivati nella primavera del 1928.



La diversità esotica offerta dal giardino ha attirato molti visitatori e anche diverse celebrità: Mistinguett, Signoret, Charlie Chaplin, Spiro, Matisse, Jacques Prévert, Saint-Exupéry, Jean Cocteau, Sacha Guitry, Louis Prince de Monaco, il principe Rainieri.

Negli anni '60, Georges Basilewsky si è dedicato principalmente alla salvaguardia dei lemuri del Madagascar: ne prelevò alcune coppie di diverse specie per acclimatarle nel parco zoologico.

I lemuri si riprodussero e vennero diffusi nei vari zoo d'Europa.

Un processo che descrisse nel suo libro: “Garder et élever des lémuriens de Madagascar en captivité” pubblicato nel 1965.

Georges Basilewsky morì nel 1983 e i suoi eredi cedettero il terreno allo zoo al gruppo Deromedi nel 1989.