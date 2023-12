Monaco, Beking 2023: aperta una nuova asta fino a domenica 17 dicembre

La terza edizione di Beking si è conclusa poco più di una settimana fa confermando le più rosee aspettative. La grande partecipazione di pubblico e il carisma degli atleti presenti ha consentito alla manifestazione di raggiungere un livello più internazionale con un’altissima visibilità e interesse da parte di media, radio e televisioni.

Anche la beneficenza ha avuto nuovamente un ruolo chiave, e il viaggio di Beking 2023 non è ancora finito. Prima dell’evento sulla piattaforma MWS, e in loco in occasione della cena, sono stati raccolti i primi proventi che si andranno ad unire a quelli che risulteranno dall’asta finale.

Questi fondi finanzieranno progetti della nuova associazione Beking, fondata e gestita dai corridori, oltre ad aiutare Fight Aids, Charity partner della manifestazione.

Tra i pezzi venduti fino ad ora, ne figurano alcuni particolarmente pregiati come il casco di Valtteri Bottas indossato nel GP di Singapore, il Jeroboam di Sagan e le maglie di campione europeo di Sonny Colbrelli e Matteo Trentin. Oggetti indubbiamente dal grande valore ispirazionale.

Sarà ora possibile aggiudicarsi ulteriori cimeli come: le maglie indossate dai campioni durante il criterium e la Pro-Am, i manubri FSA firmati da Matej Mohoric e Primoz Roglic, le bottiglie di Prosecco Astoria firmate da tutti i partecipanti alla gara dei professionisti e molto altro ancora.

La seconda asta è stata lanciata mercoledì 6 dicembre su Match Worn Shirt e si concluderà domenica 17 dicembre. La missione di Beking continua dunque all’insegna di uno dei suoi valori più importanti e che unisce in modo indissolubile il suo pubblico e i suoi campioni.