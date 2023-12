Proprietà immobiliari: l’obbligo assicurativo

Il comproprietario di un alloggio che fa parte di un condominio, sia che occupi direttamente il proprio bene, sia che lo affitti a terzi, è tenuto ad assicurarsi contro i rischi di responsabilità civile di cui potrebbe essere chiamato a rispondere.

Se si veste la figura di proprietari occupanti, l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile può essere compresa in una polizza più estesa che comprenda un insieme di garanzie più generali e legata all’assicurazione «multirischio abitazione».

Se invece ci si trova nella veste di proprietari non occupanti, l’assicurazione può essere contenuta nella polizza «Proprietario non occupante» (PNO).



Cosa copre l'assicurazione PNO?

Con l'assicurazione PNO, comprende la maggior parte dei rischi inclusi nel multirischio abitativo classico. Copre anche la responsabilità civile del proprietario poiché, come proprietario, si é responsabili dei danni che il bene può causare a terzi.

Il premio assicurativo è completamente deducibile dal vostro reddito di proprietà.



Se si è, invece, proprietari di un bene non condominiale, non esiste obbligo assicurativo.

Tuttavia, quando si acquista un bene che si finanzia con un prestito, l’obbligazione assicurativa è solitamente prevista nel contratto di prestito.

In ogni caso, la stipula di un'assicurazione è sempre ampiamente raccomandata.