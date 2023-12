Mentone, dove la montagna sembra tuffarsi nel mare

Dei panorami mozzafiato, dei borghi autentici, una natura rigogliosa e preservata! A Mentone e lungo il litorale, ovunque la montagna sembra tuffarsi nel mare. Tra la “perla della Riviera” e i borghi arroccati, qui si viaggia in una Storia lunga millenni. Gioia di vivere, selvaggia bellezza dei paesaggi, patrimonio storico, aggiungi a ciò un assaggio d’Italia… Tutti i punti di forza di una destinazione turistica in un solo territorio. Sei in paradiso!

Mentone e il litorale ti garantiscono la possibilità di vivere esperienze indimenticabili durante tutto l’anno. Amante della storia, dell’arte, dell’autenticità o del dolce far niente, abbiamo tutto ciò che ti serve. Abbiamo scelto per te i siti e posti da non perdere.

Mentone

Dall’arte barocca della basilica di San Michele agli architetti degli alberghi di lusso Belle Epoque passando per i luoghi segnati dalla presenza di Cocteau o i giardini d’eccellenza dei botanici del XIX secolo, gli artisti hanno amato intensamente Mentone.

Alla città hanno lasciato in eredità un patrimonio architettonico e botanico di notevole interesse. Conscia della ricchezza del suo patrimonio, Mentone scrive al presente la propria storia pur nel rispetto del passato e con lo sguardo rivolto al futuro. Località turistica per eccellenza con una lunga storia alle spalle, offre uno straordinario patrimonio che le è valso l’assegnazione del marchio “Città d’Arte e di Storia” nel 1991. A Mentone, la Storia è un’esperienza da vivere!

Polmone verde della Riviera, la storia di Mentone e quella dei suoi giardini sono inscindibili. Un clima estremamente mite ha reso Mentone una meta paradisiaca per i botanici del XIX secolo. Le essenze tropicali e subtropicali importate si acclimatano perfettamente. Nei giardini della città, banani, avocadi, manghi e ficus crescono uno più dell’altro. I Giardini di notevole interesse o gli agrumeti, la sistemazione vegetale dei parchi e suoli di spazi pubblici contribuiscono ad arricchire questo patrimonio naturale d’eccellenza.

La Riviera e i borghi arroccati

Cerniere tra mare e montagna, situati lungo il litorale su speroni rocciosi, i pittoreschi borghi arroccati regalano ben spesso panorami mozzafiato e un’incantevole pausa da concedersi durante un soggiorno in Riviera. Salendo di quota, da Sainte-Agnès a Gorbio passando per Roquebrune-Cap-Martin, Castellar o Castillon, vai a scoprire la storia di questi borghi arroccati: città medievali, strada del barocco, valle delle Meraviglie, ricchezze culinarie delle valli… Un imperdibile appuntamento con la Storia!

Gioia di vivere

C’è qualcosa nell’aria a Mentone, come un effluvio di gioia di vivere. Una gradevole energia che invoglia al dolce far niente, a gironzolare, a contemplare. Sarà per la bellezza dei giardini, l’atmosfera italiana del centro storico e delle sue viuzze intrecciate, l’azzurro del mare, le sfumature di giallo ocra delle facciate? Una cosa è certa: bisogna venire qui per capire, tastare il polso della città e lasciarsi pervadere da questa gioia di vivere.

Non vi resta che fare un salto a scoprire le bellezze di Mentone in questi giorni di festa!