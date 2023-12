Il Musée Matisse di Nizza in “trasferta” al National Art Center di Tokyo

La sua collezione è unica al mondo, il Museo Matisse di Nizza è diventato un istituto di fama internazionale. Dal 14 febbraio al 27 maggio 2024, i tesori della collezione saranno presentati al National Art Center di Tokyo per la mostra “Henri Matisse - Forme libere”.



La mostra consentirà al pubblico giapponese di conoscere la straordinaria collezione del museo Matisse di Nizza che si concretizza nel prestito di 145 opere e oggetti.

Conosciuta come uno dei più importanti insiemi di opere dell'artista, la collezione è stata generata dalle donazioni dell'artista e dei suoi eredi alla Città di Nizza e copre tutti i periodi di creazione del maestro, dai primi dipinti ai progetti finali.



E’ stato il giornale Yomiuri Shimbun, principale organo di stampa giapponese il cui ramo cultura organizza da oltre 70 anni delle esposizioni, a prendere l'iniziativa di questa mostra fuori le mura in Giappone.

Djamel Tatah, Sans titre, 2009, huile et cire sur toile, coll. part., Paris

Il progetto, eccezionale per la sua ampiezza, è sostenuto da una convenzione di mecenatismo che ha permesso il restauro di opere di Henri Matisse in gouaches tagliate tra cui fiori e frutti che sarà esposto per la prima volta in Giappone.



Il percorso espositivo sarà suddiviso in 5 tappe e l'accento sarà posto in particolare sulle gouaches tagliate, di cui il museo Matisse conserva un insieme molto ricco. Saranno presentati pezzi importanti come la Danseuse créole, Nu bleu IV e la serie dei modelli delle casule per la cappella di Vence, con una ricostruzione in immagini della favola luminosa delle vetrate.



In occasione di questa mostra eccezionale a Tokyo, il museo Matisse chiuderà le sue porte (dal 9 gennaio al 14 marzo 2024) per completare una terza fase di lavori di ingegneria climatica. Le attrezzature obsolete dell'intero piano terra della «Villa des Arènes» saranno sostituite per migliorare le condizioni di conservazione e di presentazione delle opere, con particolare riferimento alla temperatura e all’umidità relativa.

Henri Matisse, La Serpentine, © Succession H. Matisse, Photo © François Fernandez



Gli altri momenti clou del 2024

Dal 16 marzo al 27 maggio, il museo proporrà un percorso rinnovato di una parte della sua collezione di arte grafica invitando il pittore Djamel Tatah e il curatore d'esposizione Éric de Chassey.



La mostra «MiroMatisse», in collaborazione con Fundacio Joan Miro a Barcellona, sarà presentata al museo Matisse di Nizza dal 28 giugno al 29 settembre 2024 e a Barcellona dal 24 ottobre 2024 al 9 febbraio 2025.



Il Musée Matisse si trova in Avenue des Arènes de Cimiez 164 a Nizza