Omaggio a Maria Malibran: Chrystelle Di Marco protagonista ai Concerts de la Voûte di Monaco

La stagione musicale de Les Concerts de la Voûte renderà omaggio a una delle figure più celebri della storia dell’opera lirica con il concerto “Tribute to the Diva Maria Malibran”, in programma sabato 30 maggio 2026 alle ore 19 presso la Église Réformée de Monaco. L’evento è organizzato dalla Église Réformée de Monaco nell’ambito della rassegna concertistica diretta da Katherine Nikitine e David Lefèvre.

Protagonista della serata sarà il soprano italiano Chrystelle Di Marco, affiancata dal violinista David Lefèvre e dalla pianista Katherine Nikitine. Il programma musicale propone un’esplorazione artistica dedicata a Maria Malibran, considerata una delle più grandi cantanti del XIX secolo e figura simbolo del belcanto romantico.

Il repertorio comprenderà composizioni di Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini, Charles-Auguste de Bériot, Maria Malibran e Pauline Viardot, oltre alla celebre “Mephisto Waltz n.1” di Franz Liszt.

Il concerto offrirà un percorso musicale dedicato alla vita e all’eredità artistica della Malibran, descritta come “la più grande diva del XIX secolo”, una figura leggendaria e misteriosa della storia dell’opera. La serata segnerà inoltre la prima esibizione a Monaco del soprano Chrystelle Di Marco.

L’iniziativa rientra nella programmazione culturale de Les Concerts de la Voûte, rassegna musicale ospitata regolarmente presso la Église Réformée de Monaco e dedicata alla musica da camera, al repertorio lirico e ai grandi interpreti internazionali.

Le informazioni ufficiali sull’evento sono disponibili sul sito della rassegna Les Concerts de la Voûte e sui portali culturali ufficiali del Principato di Monaco, tra cui Visit Monaco.