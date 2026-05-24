“Waku Doki” di Éric Oberdorff arriva all’Opéra di Monte-Carlo: danza contemporanea e tecnologia in scena a luglio 2026

L’Opéra di Monte-Carlo accoglierà il 10 e l’11 luglio 2026 “Waku Doki”, l’inedita creazione del coreografo e regista francese Éric Oberdorff, presentata nell’ambito della stagione dei Les Ballets de Monte-Carlo. Portato in scena dalla compagnia Humaine, fondata nel 2002, lo spettacolo combina danza contemporanea, tecnologia digitale ed elementi visivi innovativi.

La nuova creazione nasce dalla collaborazione con l’artista Étienne Guiol e punta a sviluppare un dialogo costante tra corpo umano e tecnologia, trasformando il palcoscenico in uno spazio dinamico e sensoriale. Attraverso coreografie di forte impatto fisico e una componente multimediale innovativa, “Waku Doki” affronta temi universali legati all’esperienza umana e alla trasformazione del linguaggio artistico contemporaneo.

La colonna sonora dello spettacolo si ispira alle composizioni di Terry Riley, figura di riferimento della musica minimalista americana e autore della celebre opera “In C”, considerata una pietra miliare della musica contemporanea. L’universo estetico della produzione sarà inoltre valorizzato dal disegno luci di Jean-Pierre Michel e dai costumi creati da Camille Pénager.

Con questa nuova produzione, Éric Oberdorff conferma il proprio interesse verso forme artistiche ibride e sperimentali, nelle quali la danza dialoga con le tecnologie digitali e con nuovi dispositivi visivi. “Waku Doki” si presenta così come uno spettacolo innovativo, capace di ridefinire i confini della performance dal vivo e di offrire al pubblico un’immersione totale tra movimento, musica e immagini.

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Studio A+E e coprodotto dai Les Ballets de Monte-Carlo insieme ad altre realtà culturali francesi ed europee.

Le rappresentazioni si terranno venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026 alle ore 19:30 presso Opéra de Monte-Carlo. I biglietti sono disponibili nelle fasce di prezzo da 25 a 39 euro, mentre per gli spettatori under 25 è prevista una tariffa ridotta di 15 euro.