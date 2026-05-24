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Eventi | 24 maggio 2026, 13:17

Musica da camera slava all’Auditorium Rainier III: Diana Mykhalevych, Evgeny Makhtin, Federico Hood e Thierry Amadi protagonisti del concerto del 28 maggio

In programma musiche di Borodin, Prokofiev e Šostakovič in una serata dedicata al grande repertorio slavo

Musica da camera slava all’Auditorium Rainier III.

Musica da camera slava all’Auditorium Rainier III.

Giovedì 28 maggio alle ore 18:30 l’Auditorium Rainier III ospiterà un concerto di musica da camera dedicato al repertorio slavo, interpretato da Diana Mykhalevych e Evgeny Makhtin al violino, Federico Hood alla viola e Thierry Amadi al violoncello.

La serata si aprirà con il Trio n. 2 op. 22 di Alexandre Borodin, opera caratterizzata da linee melodiche liriche e malinconiche. Seguirà il Quartetto per archi n. 2 in fa maggiore op. 92 di Serge Prokofiev, composizione dal linguaggio moderno e ritmato.

Il programma si concluderà con il Quartetto per archi n. 4 in re maggiore op. 83 di Dmitri Šostakovič, pagina intensa attraversata da motivi popolari ebraici.

Sul palco si esibiranno:

  • Diana Mykhalevych, violino
  • Evgeny Makhtin, violino
  • Federico Hood, viola
  • Thierry Amadi, violoncello

Programma

  • Alexandre Borodin – Trio n. 2, op. 22
  • Serge Prokofiev – Quartetto per archi n. 2 in fa maggiore, op. 92
  • Dmitri Šostakovič – Quartetto per archi n. 4 in re maggiore, op. 83

La durata prevista del concerto è di circa 1 ora e 15 minuti, senza intervallo.

Il prezzo del biglietto è di 14 euro. Al termine del concerto sarà offerto un rinfresco al pubblico.

Redazione

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