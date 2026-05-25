Tende apre le porte della sua storia con Nathalie Magnardi, visite culturali interattive nel borgo medievale della Valle Roya

Il borgo medievale di Tende, torna protagonista di un ciclo di visite storico-culturali guidate organizzate presso Musée Ô Sens, realtà culturale fondata dall’etnologa e specialista del patrimonio Nathalie Magnardi. L’iniziativa propone un’immersione nella storia della Valle Roya attraverso un percorso interattivo dedicato alla scoperta del patrimonio storico, barocco, naturale e archeologico del territorio.

Le prossime visite storico-culturali si terranno il 25 maggio e il 2 giugno 2026, dalle ore 14:00 alle ore 15:45, con una durata prevista tra un’ora e trenta minuti e un’ora e quarantacinque minuti. La partecipazione è consentita esclusivamente su prenotazione obbligatoria. Il costo del biglietto è di 12 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini.

Durante il percorso, i partecipanti potranno esplorare le strade e i monumenti del villaggio medievale accompagnati da attività immersive che includono la manipolazione di oggetti storici e la consultazione di documenti rari. L’approccio didattico del Musée Ô Sens si basa su una mediazione culturale sensoriale e partecipativa, pensata per rendere la storia accessibile attraverso l’osservazione, il tatto e l’interazione diretta.

Nathalie Magnardi, fondatrice del progetto culturale, è dottoressa in etnologia, diplomata dell’École du Louvre ed ex responsabile della mediazione culturale presso il celebre Musée des Merveilles di Tende, museo dedicato alle incisioni rupestri della Valle delle Meraviglie. Dal 2009 dirige il progetto Musée Ô Sens, specializzato nella valorizzazione del patrimonio alpino e delle tradizioni locali.

Per approfondire ulteriormente la storia di Tende, Magnardi ha inoltre pubblicato il volume “Tende, porte des Merveilles”, dedicato al patrimonio storico e culturale della zona. Il libro è disponibile presso Office de tourisme de Tende e negli altri uffici turistici del territorio.

Situata a oltre 800 metri di altitudine, Tende rappresenta una delle località storiche più importanti della Valle Roya e costituisce una porta d’accesso privilegiata verso la celebre Vallée des Merveilles, area naturalistica e archeologica conosciuta per le migliaia di incisioni rupestri preistoriche conservate nel Parco nazionale del Mercantour.