Grasse capitale del profumo: torna il SIMPPAR 2026

Torna a Grasse il SIMPPAR, il Salon International des Matières Premières pour la Parfumerie, in programma il 26 e 27 maggio 2026.

Dopo il successo dell’edizione 2025 a Parigi, la manifestazione conferma l’alternanza tra le due città e rafforza il legame con quella che è considerata la capitale mondiale del profumo, riconosciuta anche dall’UNESCO per il suo patrimonio legato alle essenze.



La 19ª edizione si svolgerà all’aperto sul Cours Honoré-Cresp, di fronte al Palais des Congrès.

Tra le novità principali, l’addio al grande tendone sostituito da 115 stand individuali, in crescita rispetto al passato, pensati per garantire maggiore visibilità agli espositori e mantenere lo spirito distintivo del salone: condizioni uguali per tutti, dalle piccole realtà alle grandi aziende.



Il SIMPPAR si conferma il più importante appuntamento europeo dedicato alle materie prime per la profumeria.

Riunisce produttori di oli essenziali, estratti naturali e molecole di sintesi, insieme a case essenziere, fornitori di packaging e tecnologie. Un contesto altamente specializzato, riservato agli operatori del settore, profumieri, buyer, responsabili R&D e tecnici e non aperto al pubblico.





Accanto agli incontri professionali, non mancheranno momenti di networking e convivialità: il tradizionale cocktail inaugurale del 26 maggio e la garden party finale del 27, offerta dal Comune di Grasse, con accessi contingentati.

Le iscrizioni per i visitatori apriranno nell’autunno 2025 online, mentre gli espositori saranno selezionati in più fasi, con priorità ai partecipanti delle precedenti edizioni.



In parallelo, il territorio si mette in mostra: da gennaio 2026 saranno organizzate visite guidate ai campi di rose e gelsomini, simbolo della produzione locale, oltre a percorsi dedicati alla scoperta della città e del Museo Internazionale della Profumeria.



Nato nel 1991 a Parigi su iniziativa della Société Française des Parfumeurs, il SIMPPAR è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento globale per la filiera delle fragranze.

Tra le iniziative anche il Premio internazionale del giovane profumiere-creatore, che valorizza i nuovi talenti del settore.



Un evento che unisce tradizione e innovazione e che nel 2026 riporterà Grasse al centro della scena internazionale del profumo.



