Festival de l’Écotourisme Merveilleux 2026: a Castérino due giorni tra natura e benessere nel cuore del Mercantour (Foto)

Il 30 e 31 maggio 2026 Castérino, nel cuore del Parc national du Mercantour, ospiterà la terza edizione del Festival de l’Écotourisme Merveilleux, un fine settimana dedicato alla natura, al turismo responsabile e alla riconnessione con l’ambiente montano. L’iniziativa è organizzata dall’Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles in collaborazione con la Mad Jacques.

Il festival propone due giornate immersive pensate per valorizzare il viaggio sostenibile, il benessere, l’incontro con il territorio e le esperienze outdoor. A pochi chilometri da città come Nizza, Monaco e Mentone, Castérino diventerà il punto di riferimento per chi desidera vivere la montagna in modo lento e autentico.

Il programma include passeggiate naturalistiche dedicate all’osservazione della fauna e della flora locali, sessioni di yoga all’aria aperta, esercizi di respirazione guidata e immersioni in acqua fredda. Sono inoltre previsti incontri tematici, laboratori creativi e attività artigianali aperte a tutti.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai produttori e agli artigiani della valle Roya, protagonisti di atelier e animazioni incentrati sulle tradizioni locali, sulle piante di montagna, sulle esperienze sensoriali e sulle degustazioni gastronomiche. I visitatori potranno scoprire e assaggiare specialità del territorio come miele, formaggi, olio d’oliva ed erbe aromatiche.

Per gli appassionati di attività outdoor, il festival offrirà numerose esperienze nella natura, tra cui l’iniziazione all’arrampicata su falesia presso il lac des Mesches, novità dell’edizione 2026, oltre ad accrobranche, noleggio biciclette, trekking sportivi e attività all’aria aperta.

L’evento sarà pensato anche per le famiglie e per i più piccoli, con un programma dedicato che comprenderà muro d’arrampicata, laboratori di cartapesta, introduzione all’archeologia — altra novità del 2026 — giochi giganti, angoli lettura e disegno e atelier creativi.

Anche quest’anno la Mad Jacques sarà partner del festival con due formule di trekking attraverso la Roya. Il percorso di cinque giorni partirà il 27 maggio da La Brigue e includerà bivacchi e immersione totale nella montagna. La versione di tre giorni prenderà invece il via il 30 maggio da Limone. Entrambi i percorsi si concluderanno a Castérino il 30 maggio a mezzogiorno, permettendo ai partecipanti di proseguire l’esperienza all’interno del festival per tutto il weekend.

Il Festival de l’Écotourisme Merveilleux si svolgerà a Castérino, nel Parc national du Mercantour, sabato 30 e domenica 31 maggio 2026. L’ingresso sarà libero, con attività gratuite e altre a pagamento.

Per consultare il programma completo, le informazioni sugli accessi e i trasporti, visitare il sito ufficiale dell’evento Menton-Riviera-Merveilles.