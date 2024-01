L'arte dell’interior design: come compiere i primi passi grazie a corsi di interior design e diventare un esperto in progettazione degli interni

Tra le numerose discipline appartenenti al mondo del design, la progettazione degli interni è sicuramente tra le più apprezzate.

Realizzare spazi unici plasmando un’atmosfera suggestiva tramite la combinazione di creatività, funzionalità e un tocco di stile personale è proprio ciò che fa l’interior designer – figura professionale sempre più ambita.

Vediamo dunque quali sono i compiti principali di un esperto nel campo e quali sono gli step per diventarlo!

La figura dell’interior designer

L’interior designer è un professionista dalle conoscenze e competenze trasversali, capace di unire armoniosamente tutti gli elementi necessari per rispondere alle esigenze del cliente. Tramite disegni tecnici e tavole concettuali, il progettista d’interni (diversamente dall’arredatore d’interni) si occupa interamente della realizzazione di spazi interni – che siano domestici o commerciali.

Bisogna infatti ricordare che, anche grazie a corsi specializzanti, il designer d’interni può occuparsi di molteplici progetti di diversa natura; l’exhibit designer ad esempio, possiede una formazione mirata alla realizzazione di allestimenti museali mentre il visual merchandiser ha tutte le basi necessarie per definire il layout di un negozio.

Ma come iniziare? Scopriamolo insieme!

Dove studiare interior design?

Sono diversi i programmi ai quali è possibile accedere per compiere i primi passi nel mondo dell’interior design. Tra corsi universitari (anche brevi), corsi professionali o completamente online, l’offerta è decisamente ampia!

Per chi desidera seguire un percorso “tradizionale”, una laurea triennale è la scelta migliore. Parliamo infatti di insegnamenti pensati per formare a 360° professionisti nel settore e che, di conseguenza, includono nozioni di architettura, esercitazioni pratiche e lezioni più teoriche riguardanti la storia del design o l’utilizzo del colore.

Il corso in interior design da conseguire post-diploma è disponibile in tutta Italia, in atenei come il Politecnico o lo IED, così come in accademie o enti certificati. Tra le realtà più rinomate non si può non nominare la Nuova Accademia del Design – che ad oggi offre numerosi corsi per imparare tutto quello che c’è da sapere sull’interior design.

Nello specifico, il corso triennale si suddivide in tre moduli dedicati alla progettazione d’interni per gli spazi abitativi, per quelli commerciali e per il settore Ho.Re.Ca. Spaziando tra corsi pratici per imparare ad utilizzare i più famosi software di progettazione e lezioni sulla storia del design, sul mondo della grafica e dell’arte, il corso mira a fornire tutte le competenze necessarie per essere esperti interior designer!

I corsi della Nuova Accademia di Design

Product designer, fashion designer e visual merchandiser sono solo alcuni dei ruoli principali che i diplomati in design possono ricoprire una volta finiti gli studi. Questo, considerata la pluralità di sfumature che caratterizzano il mondo del design – da sempre affascinante proprio per le sue diverse sfaccettature.

A questo proposito, la Nuova Accademia del Design propone differenti tipologie di corsi di design – ad esempio, programmi di web design per lo sviluppo di pagine web o corsi professionali in fashion design per realizzare da zero nuovi progetti di moda.

Per saperne di più, visita il sito https://accademiadeldesign.com/corsi-professionali/fashion-design/!