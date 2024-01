Consigli per parcheggiare all'aeroporto di Nizza quest'inverno

Tra gli aeroporti più trafficati della Francia vi è l' Aeroporto di Nizza Costa Azzurra. Con i suoi oltre 15 milioni di passeggeri che vi transitano ogni anno, a volte può essere difficile trovare dove lasciare la propria auto a un prezzo conveniente.

I parcheggi, infatti, possono avere un prezzo veramente costoso, soprattutto per chi ha bisogno di sostare durante un lungo periodo di tempo. Ciò fa sì che sia necessario programmare il proprio viaggio in modo tale da pianificare in anticipo il parcheggio aeroporto Nizza da prenotare.

Oggi scoprirai come scegliere il miglior parcheggio a un prezzo conveniente con i consigli che stiamo per presentare.

I parcheggi più popolari dell'aeroporto di Nizza

Nizza offre ai passeggeri in partenza una grande varietà di parcheggi tra cui scegliere. Tuttavia, attualmente non vi sono molti parcheggi off-site, ovvero fuori sede, in comparazione agli altri aeroporti francesi.

Detto ciò è bene sapere che, tra i più popolari e apprezzati dai viaggiatori, vi sono i seguenti:

Bluetransfer è un nuovo parcheggio custodito che si trova situato nell'immediata vicinanza dell'Aeroporto. Nel prezzo da pagare è incluso il trasferimento gratuito con la navetta. Attualmente, è l'operatore che offre i prezzi più bassi disponibili sul mercato, visto che il costo del servizio si aggira intorno ai 7 euro al giorno.

HPARC06 è un altro parcheggio custodito molto apprezzato dai viaggiatori che partono dall'aeroporto di Nizza. Localizzato a circa un chilometro e mezzo dalle installazioni, offre una vasta gamma di servizi tra cui l'autolavaggio, il servizio di assistenza al cliente in officina e il trasferimento con la navetta gratuita incluso nel prezzo. Il costo di questo posto auto si aggira intorno ai €9,90 al giorno.

Blue Valet : est très populaire auprès des voyageurs au départ des aéroports français, car l'opérateur offre non seulement la possibilité de laisser sa voiture en lieu sûr, mais aussi un service de voiturier abordable. Accedendo a questo servizio si può arrivare direttamente in aeroporto nel terminal di partenza dove ad attendere vi sarà un autista professionale che prenderà la macchina per portarla poi nel posto auto prenotato. Nel giorno convenuto, sarà l'autista a prelevare nuovamente la macchina e portarla presso il terminal di arrivo. Il costo di questo servizio è leggermente superiore rispetto ai parcheggi fuori sede; infatti, il prezzo parte dai €15,90 al giorno. In ogni caso, si tratta di un servizio molto gettonato perché aiuta a risparmiare tempo e offre la massima comodità.

L’offerta di parcheggi non finisce qui. È bene sapere che l'aeroporto di Nizza mette a disposizione dei viaggiatori una buona varietà di parcheggi in loco con diversi prezzi che si trovano a pochi minuti camminando dai terminal.

Chi deve effettuare un viaggio partendo da questo aeroporto preferisce il parcheggio P4 Long Term, ovvero un posto auto che si trova molto vicino al terminal 1. Il costo da pagare si aggira intorno ai €12,90 al giorno, tariffa che include il trasferimento con navetta gratuita. Nel caso in cui si debba partire dal terminal 2, è consigliabile preferire il parcheggio P6, il cui prezzo parte dai €15,70 al giorno.

Consigli per risparmiare e viaggiare low-cost

È bene sapere che Nizza non è uno degli aeroporti più economici in cui parcheggiare. È per questo che è importante conoscere i consigli che ti stiamo per presentare per scoprire come risparmiare sul costo del parcheggio.

Prenotare in anticipo

Per risparmiare il più possibile sulla tariffa da pagare, è essenziale prenotare il posto auto in anticipo. Appena acquisti il tuo volo, ti conviene prenotare anche il parcheggio in aeroporto in modo tale da poter accedere a una tariffa più economica e molto spesso scontata. In caso contrario, se decidi di pagare direttamente in aeroporto, potresti dovere pagare un sovrapprezzo, oltre a doverti accontentare del posto auto che si trova disponibile nel momento.

Nella maggior parte dei casi, ad esempio, i parcheggi in loco possono essere prenotati fino a un anno prima, il che permette di pagare tariffe scontate per le prenotazioni effettuate con largo anticipo.

Utilizzare i siti web di confronto

D'altro canto, si deve sottolineare il fatto che oggigiorno su internet si possono trovare molte pagine web di confronto che si specializzano nei parcheggi aeroportuali. Grazie alla confronto realizzato in tempi record da questi siti comparativi, potrai trovare i prezzi più bassi del mercato, soprattutto per quanto riguarda il parcheggio fuori sede che ha la miglior valutazione.

Per esempio, sul famoso sito ParkVia potresti trovare un parcheggio all'aeroporto di Nizza, uno dei più costosi, a partire da €7,61 al giorno.

Controllare i siti voucher prima di prenotare

Finalmente, come ultimo consiglio, si deve sottolineare che prima di prenotare è meglio controllare i siti di voucher per verificare quali sono le offerte disponibili. Molto spesso si possono trovare promozioni esclusive sui parcheggi aeroportuali che non sono disponibili altrove e che aiuteranno a ridurre il costo totale da pagare.

L'unico inconveniente a cui bisogna prestare attenzione è che non si sanno quali sono i parcheggi che si trovano in offerta, per cui a volte si deve scegliere un posto auto che non è quello ideale o desiderato.