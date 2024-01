Isabelle Berro Amadei ha presentato i suoi auguri al Corpo diplomatico e consolare a Monaco

"Il vostro ruolo è essenziale per sviluppare e rafforzare le relazioni di fiducia e di amicizia che esistono tra i nostri Paesi - ha detto Isabelle Berro Amadei all'inizio dell'incontro -. Un'amicizia che si costruisce nella diversità, nella tolleranza e nel dialogo".

Il Consigliere di Governo - Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione ha precisato che nel 2024 il Principato intrattiene relazioni diplomatiche con 157 Stati e che vi sono accreditate 134 Ambasciate straniere.

In conclusione, Isabelle BERRO-AMADEI ha indicato la rotta per il 2024: "Il fermo impegno di S.A.S. il Principe, risolutamente orientato alla protezione dell'ambiente e in particolare dell'Oceano, delle popolazioni vulnerabili, della salute, dello sviluppo sostenibile, e il suo attaccamento al rispetto del diritto internazionale al servizio della pace sono al centro della Sua politica estera e ci ispireranno anche quest'anno nell'adempimento delle nostre missioni"