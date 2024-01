Cagnes: domenica è in programma la “Traversée du Cros”, gara di nuoto con le pinne

Domenica 28 gennaio 2024 il mare di Cagnes sarà il palcoscenico per un a “classicissima”: la 58ma edizione della “Traversée du Cros”, gara di nuoto con le pinne, ma anche occasione per un a giornata da trascorrere simpaticamente insieme.



La "traversata del Cros" partirà alle 10,15 per i bambini e proseguirà alle 11 con la corsa riservata agli adulti che avrà l’avvio dalla spiaggia davanti alla chiesa di Cros de Cagnes ed arrivo sulla spiaggia davanti alla scuola di vela dopo aver raggiunto una boa al largo.



I concorrenti possono travestirsi se lo desiderano, l'obiettivo è arrivare e divertirsi anche grazie ad uno spettacolo che avrà luogo in riva al mare.



La consegna dei premi sarà alle 13.



La “Traversée du Cros” é organizzata dal Club Moana che pratica immersioni dal 1957 con base il porto del Cros de Cagnes. L’associazione formata nella totalità da volontari offre la possibilità di praticare e di formarsi all'immersione subacquea da oltre 60 anni. Inoltre, da molti anni il Moana Club offre anche la possibilità alle persone con disabilità di praticare le immersioni in totale sicurezza.