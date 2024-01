Nasce il marchio “Nice hôtels historiques”, lo ha creato l’Ufficio del turismo Nice Côte d’Azur

L’Ufficio del turismo Nice Côte d’Azur ha inserito nel piano di azione del 2024, anche il lancio di un nuovo marchio, destinato a caratterizzare gli hotel d’epoca, quelli che sono stati aperti prima del 1939 e che consentono di vivere un’esperienza originale durante il soggiorno.

Una “new entry” che va ad aggiungersi ad altri 4 marchi che caratterizzano il mondo dell’ospitalità nizzarda: “Cuisine nissarde”, “Irisée naturellement” dedicato alla clientela LGBTQIA+, “Familles +” dedicato alle famiglie e “Pet friendly” agli animali domestici.

Il marchio “Nice hôtels historiques” assicurerà un valore aggiuntivo per i turisti che amano l’autenticità.

Per ottenere il riconoscimento di “Hotel storici” non sarà sufficiente aver aperto prima del 1939, ma rispettare alcuni criteri quali le facciate dell'edificio, l’interno e il suo stato di conservazione come le scale monumentali.

Tra i candidati, più che ovvii al marchio, il Negresco, il Westminster, West End, luoghi emblematici che calano naturalmente nell’atmosfera storica e che accompagnano perfettamente il processo di "iscrizione della Città al patrimonio dell'UNESCO”.