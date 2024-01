Monaco, al via l'edizione 2024 de "Le Coup de Cœur des Jeunes Mélomanes"

Fedele alla sua volontà di associare il giovane pubblico ai suoi Premi, la Fondazione Prince Pierre de Monaco ha incaricato una giuria composta da studenti del Principato, in classe musicale che va dalla CM1 alla terza, di assegnare come ogni anno, il Coup de Coeur des Jeunes Mélomanes 2024.

- Malika KISHINO, Wolkenatlas per grande insieme (2022), Ed. Suvini Zerboni;

- Onutė NARBUTAITE - Otro Río per orchestra da camera (2022), editore autonomo;

- Paul NOVAK - Prismi e mirrori per sestetto (2021), editore autonomo.

Un richiamo all'evoluzione delle forme musicali e una contestualizzazione delle opere in concorso rispetto alla produzione contemporanea hanno preceduto l'ascolto attento da parte degli alunni delle classi musicali.

Il voto che segue determina l'opera vincitrice che sarà svelata durante la Cerimonia di proclamazione del vincitore del Premio della Fondazione il prossimo 8 ottobre alla Salle Garnier.

Creato nel 2011, in collaborazione con l'Académie de Musique et de Théâtre Prince Rainier III di Monaco e la Direzione dell'Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport, il Coup de Coeur des Jeunes Mélomanes premia un compositore per la creazione di un'opera musicale recente