Affitti stagionali: il Tribunale annulla il regolamento di Nizza, Estrosi reagisce con durezza

Il Tribunale Amministrativo ha annullato il regolamento sul cambiamento della destinazione d’uso delle unità abitative adottato dalla città di Nizza.

Il provvedimento oggetto degli strali dei giudici amministrativi aveva introdotto misure volte ad inasprire le regole che disciplinano gli immobili ammobiliati locati con finalità turistica.

Nizza è stata una delle prime città a regolamentare l'affitto ammobiliato turistico: fin dal 2014 si sono susseguite diverse regolamentazioni tendenti ad inasprire la disciplina dei cambiamenti d'uso in materia di destinazione turistica.

Dal 2022, i proprietari che desiderano cambiare uso devono, in particolare, dimostrare che è consentito dal regolamento del loro condominio.

Questo ha permesso alla città di Nizza di ridurre notevolmente il numero delle autorizzazioni: quasi il 70% delle domande è stato respinto.

Dura la reazione di Christian Estrosi alla decisione del Tribunale Amministrativo: “È una decisione incomprensibile. Mentre l’Assemblea Nazionale ha appena adottato, in prima lettura, un testo che affronta la nicchia fiscale degli alloggi turistici, mentre il nostro Paese sta affrontando una crisi abitativa e mentre i nostri servizi sono quotidianamente contattati da condomini che si lamentano dei disagi causati dal moltiplicarsi degli appartamenti turistici, il Tribunale amministrativo si dimostra totalmente controcorrente.



Gli annunci, pubblicati sulle diverse piattaforme turistiche, sono stati nel 2022 oltre 12.600, vale a dire 36 annunci per 1.000 abitanti: Nizza è la seconda città dopo Parigi per il numero di annunci.



Le piattaforme di affitti stagionali sono i principali attori economici a complemento degli alberghi e contribuiscono allo sviluppo e alla dinamizzazione dell'economia, ma resta essenziale preservare l'interesse degli abitanti e l'equilibrio turistico ed economico del territorio limitando il numero di affitti.



Non lasceremo passare questa decisione ingiustificabile che cancella un regolamento che é equilibrato. La città di Nizza farà ricorso contro questa decisione. Stiamo preparando, in vista del prossimo consiglio comunale, un provvedimento che regolerà ancora più fortemente l'affitto stagionale”.