“Vigilanza arancione” oggi e domani: mobilitata la Protezione Civile

Il Dipartimento delle Alpi Marittime sta per essere collocato da Météo France in allerta arancione per il fenomeno «Pioggia-Inondazioni».

La situazione di allerta dovrebbe venire attivata alle ore 15 di oggi.

Sono attesi 100 millimetri di pioggia (localmente anche 150 millimetri) che dovrebbero caratterizzare l’intera perturbazione prevista fino a sabato sera.

Per coordinare al meglio le squadre e le azioni dei servizi, Christian Estrosi, ha attivato la cellula di vigilanza della Protezione Civile Municipale a partire dalle ore 13 di oggi.

I servizi della Città di Nizza e della Métropole Nice Côte d'Azur sono mobilitati per far fronte a qualsiasi eventualità.

La Métropole rinnova i principali consigli sui comportamenti da osservare:

Stare lontani dagli alberi e dai corsi d'acqua;

Ripararsi in un edificio in muratura;

Tenersi informati ed evitare spostamenti non necessari;

Evitare di utilizzare l’automobile e non accede ai sotterranei dei fabbricati;

Proteggere quanto esposto al vento o che possa essere allagato;

Evitare l’utilizzo del telefono e degli impianti elettrici.