Monaco, il bilancio 2023 della Sûreté publique fornisce dati confortanti: il Principato è un Paese sicuro

L'inaugurazione, il 26 gennaio scorso, del nuovo edificio della Sicurezza pubblica segna una svolta decisiva per la polizia monegasca. Ora è dotata di locali più spaziosi e moderni che consentono al personale di svolgere i propri compiti in condizioni ideali.

Mentre la delinquenza generale è leggermente aumentata dello 0,9% con 834 fatti contro 826, la delinquenza pubblica, cioè la delinquenza del quotidiano, quello su cui l'azione della polizia grazie alla sua azione può avere una reale portata, passando da 59 fatti a 49, cioè - 17%.

Vale la pena notare che nel 2016 c'era un fatto di delinquenza pubblica ogni 3 giorni; 8 anni dopo, si registra meno di 1 fatto a settimana. Questi risultati sono molto soddisfacenti perché si tratta della delinquenza che al massimo la popolazione, quella relativa alle inciviltà, ai danni alle persone e ai beni, o alla tranquillità pubblica.

- Tasso di delucidazione: il tasso di delucidazione della delinquenza generale è diminuito di 0,52 %, quello della delinquenza di strada pubblica è aumentato dell'11%. Rispetto ai dati ottenuti dai servizi di polizia dei paesi vicini, i risultati sono invidiabili

- Aumento dei casi di guida in stato di ebbrezza e guida sotto l'impero di uno stato alcolico (101 nel 2022, 134 nel 2023), così come quelli relativi a l'ebbrezza pubblica e manifesta (283 nel 2022, 347 nel 2023). Questa tematica sarà una priorità per la sicurezza pubblica nel 2024.

- Per quanto riguarda i voli, si registra una diminuzione del - 100 % per i voli per inganno e del - 75 % per i voli per automobili. Al contrario, i voli a due ruote sono passati da 9, nel 2022, a 11, nel 2023.

- Truffa telefonica o posta elettronica dannosa: - 33%

- Possesso di stupefacenti: + 49 %

- Numero di intervento Polizia soccorso/ Chiamata 17/ Allarmi: 9.444 interventi

Polizia di soccorso, con un aumento del 21% rispetto al 2022