Come guadagnare 1.400 euro in pochi minuti: a marzo aumenterà il numero delle stecche che si possono importare in Francia

Le disposizioni dettate dal Consiglio di Stato al Governo francese sono chiare: entro il prossimo mese di marzo dovrà essere adottato un provvedimento che allinei la Francia all’Europa anche nel campo dei tabacchi.

In pratica l’importazione delle stecche di sigarette, per uso personale, salirà da una a quattro per persona.

Con il prezzo delle bionde che in Francia è uguale o superiore ai 10 euro per pacchetto, mentre è circa della metà nei Paesi confinanti, entro la fine del mese di marzo per i fumatori sarà una pacchia ed anche il traffico di contrabbando “di piccolo cabotaggio” è destinato a lievitare.

La preoccupazione dei tabaccai delle località di confine, in Costa Azzurra da Mandelieu a Menton, è tangibile.

Con quattro stecche per persona sarà ancora più facile crescere l’offerta di sigarette comperate all’estero e sarà ancora più complicato far quadrare i conti per i buralistes locali.

Il governo francese ha promesso di non rimanere immobile di fronte alle proteste: ormai in tabaccheria si può accedere ai servizi postali, al conto corrente con Nickel, al pagamento di bollette, multe o tasse, alla vendita di biglietti ferroviari, al prelievo di contanti, mentre è in fase di sperimentazione, nei Pirenei Orientali, la vendita di munizioni.

La lotta al fumo è uno degli obiettivi degli ultimi governi francesi: per questa ragione, a marzo, con l’entrata in vigore del nuovo provvedimento, saranno appesantite le pene per chi effettua contrabbando, con il rischio di condanna fino a dieci anni, saranno più ferree le norme per distinguere consumatore e spacciatore, scatterà la chiusura amministrativa da 3 mesi a 6 mesi dei luoghi di vendita illecita di tabacco e verrà interdetto l’accesso al territorio francese per gli stranieri che partecipano ad azioni di contrabbando di tabacco.

Misure dure, ma il guadagno che si ha, per persona, acquistando quattro stecche di sigarette in Italia per poi rivenderle al doppio in Francia vale qualche rischio.

Soprattutto se si pensa che una vettura può trasportare cinque persone e le stecche, a viaggio, diventeranno venti…

Il conto è presto fatto: in Italia venti stecche di Marlboro rosse costano, in complesso, 1.080,00 euro, in Francia 2.500,00: il rischio vale la candela!