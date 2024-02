Presentata l'edizione 2024 dei Rolex Monte-Carlo Masters di tennis

Al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, si è tenuta la tradizionale conferenza di stampa di presentazione del Rolex Monte-Carlo Masters, che si svolgerà quest'anno dal 6 al 14 aprile 2024, sui leggendari campi in terra battuta del Monte-Carlo Country Club, sotto la presidenza della signorina Mélanie-Antoinette de Massy.

Davanti a numerosi ospiti, tra cui Patrice Cellario, Consigliere di Governo - Ministro dell'Interno e Andrea Gaudenzi, presidente dell'ATP, partner e giornalisti, il Direttore del torneo, David Massey ha svelato le grandi novità di questa 117esima edizione.

Nel suo discorso, il direttore del torneo ha presentato le cifre e le prestazioni dell'edizione 2023 (+140.000 visitatori, 38,4 milioni di spettatori e 167,1 milioni di visualizzazioni sui social media) ma soprattutto le novità di questa prossima edizione: lancio di un servizio «click & collect» per il fast food, modifica della tribuna lato mare del Court Rainier III al fine di creare ulteriori logge, creazione di un nuovo spazio di ristorazione coperto.

Nuova partnership con France Télévisions, che trasmetterà una partita al giorno sulla sua piattaforma france.tv e la finale su France 4 che completerà la ritrasmissione di tutte le partite su Eurosport France.

David Massey ha anche annunciato che il Torneo sosterrà anche quest'anno l'associazione GEMLUC (Groupement des entreprises monégasques dans la combat contre le cancer) che finanzia la ricerca e materiale di ultima tecnologia.

Per quanto riguarda la partecipazione dei giocatori, David Massey precisa che «la lista definitiva sarà svelata a Parigi il 12 marzo in occasione di una conferenza stampa». Per quanto riguarda la biglietteria, sono già stati venduti circa 130.000 posti e c'è da scommettere che i Tifosi italiani saranno, come ogni anno, all'appuntamento, tanto più che Jannik Sinner ha appena vinto l'Australian Open. Organizzato dalla Società Monegasca per lo Sfruttamento del Torneo di Tennis (S.M.E.T.T.T.), il Rolex Monte-Carlo Masters è il primo torneo Masters 1000 di tennis sulla terra battuta della stagione e lancia, in qualche modo, la stagione estiva sulla Costa Azzurra.Il sorteggio si svolgerà venerdì 5 aprile alle 18:00 e sarà trasmesso in diretta su Monaco Info così solo sulla pagina Facebook del canale e del torneo.