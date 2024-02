Anne Eastwood è la nuova ambasciatrice monegasca non residente nella Repubblica di San Marino

Il 9 febbraio Anne EASTWOOD, accompagnata da Rossana MICHELOTTI, Console onorario di Monaco a San Marino, ha presentato le proprie credenziali ai capitani reggenti della Repubblica di San Marino Filippo TAMAGNINI e Gaetano TROINA.

La cerimonia, tenutasi a Palazzo Publicco, ha riunito insieme all'Ambasciatore altri sette suoi omologhi accreditati presso la Repubblica Italiana, tra cui gli Ambasciatori di Francia e Germania, che hanno ufficialmente assunto le loro funzioni a San Marino in qualità di ambasciatori non residenti.

Il giorno precedente, Anne EASTWOOD era stata ricevuta in udienza da Luca BECCARI, Segretario di Stato agli Affari esteri, prima di un incontro con i rappresentanti della Camera di commercio Sanmarinese.

Gli scambi hanno riguardato i legami storici di prossimità e di amicizia tra San Marino e Monaco. Con 34.000 abitanti su un territorio di 61 km², San Marino è infatti il terzo Stato più piccolo d'Europa dopo il Vaticano e il Principato, condividendo con quest'ultimo problematiche comuni.

Tra gli argomenti affrontati, i negoziati condotti dal 2015 con l'Unione europea per giungere a un accordo di associazione hanno naturalmente occupato un posto centrale. Sia il Ministro BECCARI che l'Ambasciatore si sono congratulati per l'ottima collaborazione instaurata in questo ambito, nonostante il diverso esito recentemente riservato dai due Paesi a questo processo, ed hanno confermato la loro volontà di proseguire il dialogo e di intensificare la cooperazione, sul piano bilaterale come nel quadro di iniziative volte a federare più ampiamente i piccoli Stati d'Europa.

Anne EASTWOOD ha inoltre colto l'occasione di questi scambi per salutare la recente elezione a capo di MONEYVAL, con il sostegno monegasco, del direttore dell'Agenzia Sanmarinese di intelligence finanziaria