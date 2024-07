L'Ambasciata di Monaco in Germania celebra il 19º anniversario dell'ascesa al trono del Principe Alberto II

Il 5 luglio, l'Ambasciata del Principato di Monaco in Germania ha organizzato un ricevimento in onore del 19° anniversario dell'adesione di S.A.S. il Principe Alberto II, presso il prestigioso Hotel Waldorf Astoria di Berlino.

Lorenzo RAVANO ha accolto più di 200 ospiti e amici del Principato, tra cui rappresentanti del Ministero degli Esteri tedesco, numerosi ambasciatori e membri dell'Ambasciata tedesca, oltre a numerosi esponenti del settore economico, finanziario e culturale, oltre il Console onorario di Monaco a Potsdam, co-presidente del Club Internazionale Tedesco di Monaco, e alcuni dei suoi membri hanno effettuato il viaggio.

Nel suo discorso, Lorenzo RAVANO ha sottolineato alcuni degli eventi chiave degli ultimi mesi, come l'apertura da parte della Famiglia Principesca, il 25 aprile 2024, della sezione dedicata a Monaco al museo Miniatur Wunderland di Amburgo, o la partecipazione di S.A.S. il Principe Sovrano al Forum del Circolo Polare Artico di Berlino, lo scorso maggio, sulla scia della sua crociera scientifica in Antartide.

Dopo aver sottolineato gli stretti legami tra Monaco e la Germania e il dinamismo della comunità tedesca nel Principato, l'Ambasciatore ha voluto ricordare che nel 2024 ricorre il 75° anniversario dell'adesione del Principato all'UNESCO e il 20° anniversario del suo ingresso nel Consiglio d'Europa.

In questi tempi instabili e con l'aumento degli appelli alla Tregua Olimpica, Lorenzo RAVANO ha anche invitato gli ospiti a osservare un momento di silenzio in onore delle vittime dei conflitti e delle guerre.

Infine, poiché la Germania sta organizzando EURO 2024, l'Ambasciatore ha sottolineato la tradizione e l'eccellenza sportiva del Principato, citando in particolare il passaggio della fiamma olimpica, la partenza dell'ultima tappa del Tour de France 2024 e i successi individuali e collettivi come quello di Charles Leclerc, il pilota monegasco di Formula 1 che ha vinto in patria lo scorso maggio.

Anche il dottor Sven MOSSLER, capo della Divisione per le relazioni bilaterali con Monaco, che rappresentava il Ministero degli Esteri federale, ha elogiato le eccellenti relazioni tra i due Paesi e ha sottolineato l'importanza di avere un partner come il Principato, in particolare negli organismi internazionali, per difendere lo Stato di diritto, la lotta al cambiamento climatico e la protezione dei mari.